Reabrirán 242 escuelas… ya será jornada completa

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Lo noche del viernes la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) dio a conocer un listado de 242 escuelas públicas y privadas, de todos los niveles, que podrán regresar a clases presenciales por lo que “a partir de la fecha pueden convocar a sus estudiantes” en jornadas diarias de seis horas, es decir turno completo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que este total de instituciones, que se dividen en 153 públicas y 78 privadas de educación básica y once de niveles medio superior y superior, recibieron el aval del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Detalla que se determinó en los niveles de educación básica “que las escuelas públicas y privadas que se encuentran laborando en modalidad presencial y las que se van integrando, se autoriza el incremento de horario en jornadas de máximo seis horas”.

De igual forma permanece la autorización del consumo de alimentos en la escuela tipo snack saludable, siempre y cuando cada alumno o maestro los lleve, pues se reitera que no se autoriza la apertura de cooperativas o tiendas escolares.

El consumo de los alimentos deberá ser en tiempos de máximo 15 minutos de forma escalonada entre los grupos, de manera que no todos los alumnos utilicen los mismos espacios para el consumo al mismo tiempo.

La SET precisa que “desde el inicio de clases presenciales, los contagios han sido atendidos y monitoreados oportunamente, lo que ha permitido un control, evitando brotes en las escuelas”.

Asimismo destaca que lo anterior “nos confirma que las escuelas no son consideradas espacios de propagación de contagio, por lo que se les invita a continuar respetando las medidas sanitarias básicas para la prevención del covid-19”.

Finalmente en cuanto a las instituciones de educación superior públicas y privadas dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, podrán regresar a clases presenciales de manera segura, gradual y voluntaria, con jornada completa.