Cofepris y Conadic advierten peligros por vapeadores

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) informaron que los vapeadores o cigarros electrónicos producen daños nocivos para la salud a largo plazo, comprometiendo el desarrollo correcto del cerebro en niños, jóvenes y adultos.

Debido a sus compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol, producen grandes inconvenientes en la salud de las personas.

Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) o Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), son las maneras en que su pueden conocer a los productos de tabaco calentado.

De igual manera, estos contienen grandes cantidades de metales como: cadmio, plomo, níquel, entre otros que representan un daño a la salud.

Tanto la Cofepris y la Conadic, aseguraron que solo con ingerir el 5% de sal de nicotina dentro de los vapeadores, es equivalente a fumar entre una y tres cajetillas de cigarros. Estas son las concentraciones que producen daños en el desarrollo de los cerebros de los niños, jóvenes y adultos.

Estos son los 3 principales tipos de daños

– Daños respiratorios, los cuales son causantes de padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y cáncer.

– Daños cardiovasculares potencializan arteriosclerosis e infartos al corazón.

– Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer.

“Quienes con base en la evidencia científica consideraron que el impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud pulmonar es alarmante, y que la exposición a sus aerosoles disminuye la capacidad de las personas en su respuesta inmunológica a infecciones respiratorias”, aseguran la Cofepris y Conadic.

Ambos organismos, junto con la Secretaría de Salud aseguraron que los vapeadores no cuentan con la autorización sanitaria, así como no contar con el reconocimiento de generar menores daños a la salud y menor nivel adictivo.

Cofepris y Conadic recomiendan a las personas no adquirir ni consumir este tipo de productos, ya que representan un riesgo para la salud individual y de terceros.

Con información de: milenio.com