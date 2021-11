Confirman 70 casos y 9 muertes por covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) reportó este domingo que a la baja en los casos nuevos que registra la entidad, se suma que once municipios no cuentan con casos activos de covid-19, mientras 18 no tienen casos sospechosos o en investigación.

Lo anterior tras dar a conocer que se confirmaron 70 casos nuevos de la enfermedad que causa el virus SARS-CoV2, así como nueve fallecimientos de pacientes que previamente se habían contagiado del nuevo coronavirus.

Los municipios que no tienen casos activos son Antiguo Morelos, Burgos, Casas, Guerrero, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Palmillas, San Carlos, San Nicolás y Villagrán.

Esos mismos once además de Cruillas, Bustamante, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Jiménez, Llera y Padilla, no tienen casos sospechosos y a los que se suman Cruillas.

Con el agregado de este día el acumulado estatal se elevó a 93 mil 499 positivos, de los cuales 85 mil 861 se han recuperado, en tanto que la cifra mortal llegó a seis mil 667 fallecimientos.

Además hay 971 casos activos de los cuales 171 se ubican en Victoria: en cuanto a casos sospechosos hay 481 y nuevamente la Capital del estado tiene la mayoría con 119.

Los 70 casos reportados este domingo, 57 corresponden a la zona conurbada del sur: Tampico 20, Madero 19 y Altamira 18. Mientras que Victoria, Aldama y Reynosa agregaron tres cada uno.

El semáforo epidemiológico a nivel estatal se mantiene en color verde, mientras que tres municipios registraron cambios en este indicador: Abasolo pasó de verde a amarillo, Güémez de amarillo a rojo; y Miquihuana de amarillo a verde.