Estudiante de medicina dentro del top ten nacional

La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y el Instituto Científico Pfizer dieron a conocer los nombres de los 83 mejores alumnos de Medicina de todo el país, y el joven de Tampico, Andrés Felipe Melo Pacheco, es uno de los diez primeros lugares.

La distinción a la excelencia académica representó la oportunidad de celebrar el desempeño de los futuros médicos que han logrado sobresalir en diversas áreas de estudio, situación que fue celebrada en la zona sur gracias por la dedicación del alumno del IEST Anáhuac.

“Es un gran honor, me siento muy satisfecho por el trabajo que he hecho todos estos años, pero lo más importante para mí es la red de apoyo que he tenido este tiempo. No creo que el logro que haya obtenido sea individual, todo esto es gracias a mis maestros, los doctores y mi familia”, expresó Andrés para El Sol de Tampico.

Las instituciones que se dieron a la tarea de evaluar las habilidades, capacidades y disciplina de los alumnos de todo el país realizaron una conferencia virtual que estuvo encabezada por la presidenta y directora general de Pfizer en México, Constanza Lozada; la directora médica de la compañía, Verónica Valdez y el presidente de la Amfem, José Ángel Córdova Villalobos.

El joven estudiante de medicina indicó que desde que era estudiante de preparatoria en él surgió el gusto por las ciencias, ya que encontraba en ella la inquietud por saber cómo funcionaba el cuerpo humano. En la actualidad el tampiqueño se prepara para iniciar su especialidad en otorrinolaringología.

