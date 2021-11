Karla Panini explota en plena transmisión en vivo

Karla Panini compartió una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde los internautas estuvieron cuestionándola por su relación con Américo Garza, ex esposo de la fallecida comediante Karla Luna.

La influencer se encontraba sumamente tranquila ante las preguntas de los usuarios, sin embargo, en un momento, decidió responderle a todos sus haters, quienes la señalan por su matrimonio. “A mí no me importa que vayan y digan que me odien (…) si todo México me odia pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida esta exactamente igual”, mencionó la comediante.

Además, la comediante arremetió contra la familia de Karla Luna. ¿Qué fue lo que dijo? Aseguró que los más cercanos a su compañera no mantenían una buena relación con ella e incluso, dijo que la veían como un “cajero automático”. “La familia de vividores veían como cajero automático a Luna todo el tiempo”, comentó.

Ante los comentarios de Panini, los internautas le demostraron su apoyo. “Tarde que temprano, saldrá a flote todo. Qué bueno que ya no vas a callarte, estás en todo tu derecho. No sé por qué esas personas se molestan tanto, ellos hablaron ahora que se atengan a las consecuencias”, “Pues me encantó la sinceridad y congruencia de Panini, mucha fluidez y elocuencia, habla claro y conciso como debe de ser”, “Yo veo que Américo y Karla hablan con mucha seguridad. La otra parte se nota que son cosas inventadas como dice Panini: Aquí no hay santos y aunque suene duro, el que Luna haya muerto no la hace santa”, fueron algunos de los mensajes que pueden encontrarse en el post de la influencer.