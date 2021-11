De ultratumba

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

“Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud”, escribiría JOSÉ ZORRILLA en la voz del celebérrimo Don JUAN TENORIO.

Por redes sociales reapareció en público el exalcalde de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL, al lado del senador de la República, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Desde que se animó a buscar la candidatura del PAN a la gubernatura, hace seis años, el junior del CHALE BOY se convirtió en “enemigo público” para quien ocupó tal condición, emprendiendo persecuciones judiciales cada que se acercó una elección.

El documento donde ANAYIN Canayín le firmó que, primero sería candidato a Senador y luego a gobernador, se quedó en la caja fuerte de cuya combinación, no hizo entrega a su relevo en la dirigencia nacional del partido.

La embestida estatal panista no impidió que la hermana de CARLOS ENRIQUE, CARMEN LILIA, fuera electa primero diputada local y luego alcaldesa, del propio Nuevo Laredo, cargo en el que debuta.

Claro, ahora resultará que lo mejor que pudo pasarle a los CANTUROSAS fue librarse del PAN e incursionar en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con el que ahora están haciendo historia, de la buena.

CARMEN LILIA y el senador AMÉRICO –más otras legisladoras y funcionarios consulares–, estuvieron en las inmediaciones del cruce internacional entre los Laredos, con las autoridades del vecino país, en una ceremonia alusiva a la apertura del tránsito internacional terrestre, para viajes no esenciales.

“Seguimos construyendo historia nuestras dos naciones; es muy significativo que estamos saliendo y recuperándonos de esta circunstancia gracias a una relación que nos ha caracterizado por muchos años cultural e históricamente”, dijo ahí el Senador.

A más de año y medio de la llegada de la pandemia y el cierre al cruce –no esencial– de mexicanos por los puentes internacionales, el representante de Tamaulipas en la Cámara Alta ponderó la buena voluntad y relaciones, la generación de condiciones de seguridad sanitaria para toda la población, que hoy dan paso a renovadas políticas de intercambio entre las dos naciones.

Con la reapertura de la frontera terrestre –ponderó–, se fortalecen las relaciones y con acciones coordinadas podremos seguir avanzando como región; continuar los planes y proyectos para ambas comunidades.

AMÉRICO cerró en Nuevo Laredo una gira iniciada dos días atrás, acompañado del Senador por Zacatecas –donde ha hecho vida y carrera aunque nació en El Mante– JOSÉ NARRO CÉSPEDES, que inició en Matamoros y siguió por Reynosa, reuniéndose con sectores productivos.

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ayer temprano dio una entrevista en un noticiero televisivo local, con ceja nueva y discurso viejo: golpetear todo lo que signifique Gobierno federal, Presidente y 4T.

Se declaró “un aspiracionista más”, porque dice que aspira acceder a mayores niveles de bienestar y eso no lo hace un egoísta, aludiendo a lo que en el PAN dicen dijo LÓPEZ OBRADOR de los jóvenes que quieren superarse.

Por supuesto, su definición no tiene qué ver con quienes aseguran que el término “aspiracionista” acuñado por el Presidente de la República, se refiere a la generación de quienes, quieren vivir con lujos y excesos, sin mayores esfuerzos, con “dinero fácil” producto del delito.

De esos “aspiracionistas” no es de los que dice ser CABEZA, sino “de los otros”. Y de una vez dice que en el dos mil 24 va a estar en alguna trinchera “luchando por el bien de los mexicanos y los tamaulipecos”, aunque no necesariamente tenga que ser como candidato a la Presidencia, como MARKO CORTÉS lo consideró y las encuestas no.

Lo que sí jura, es que va a concluir su sexenio en septiembre del año próximo, por quienes siguen en la idea de que le harán efectivo el desafuero de la Cámara de Diputados y la orden de aprehensión del Juez de Almoloya.

La “encuerada” a SANTIAGO NIETO en sus nupcias, como que le ha dado un nuevo aire y ya pronto lo veremos con las ojeras disipadas, dijo un analista de la imagen.

Contra la controversia rechazada existen otros dos recursos pendientes de resolver en la Corte, respeto de la aprehensión; a la nueva legislatura morenista le han concedido la cancelación de una de las tres controversias promovidas por sus antecesores panistas y las cuatro nuevas controversias presentadas por los nuevos, apenas fueron recibidas y turnadas a sala, la semana pasada.

Son las que se refieren a la Remoción del Fiscal General de Justicia -se busca revertir el blindaje-; eliminar lo relativo a brindar seguridad permanente al Gobernador y colaboradores luego que terminen el cargo.

También revertir las reformas que le quitan al Congreso la facultad para modificar la propuesta de egresos del Estado y enmendar lo relativo a los Centros de Conciliación Laboral del estado, entre otras razones porque se busca la mayor transparencia en este tema.

Con ello, más lo que ya se hizo, estarían revirtiendo los temas más escabrosos con los que cerró la pasada legislatura y que se dieron después de la elección del seis de junio pasado, cuando el PAN perdió la mayoría en el Congreso local por el voto ciudadano.

En los ecos del fin de semana, con sus eventos multitudinarios desplegados en torno de la proyección del secretario general de Gobierno Estatal, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, para convertirse en el candidato del PAN a gobernador, sobresalen las convocatorias a la unidad sobre objetivos.

Más allá de las militancias, se insistió así en Altamira, como en Valle Hermoso y Río Bravo, el colectivo es una plataforma para todos, por ser democrática, incluyente y de oportunidad para la generalidad.

“Una opción plural, abierta, democrática, horizontal, incluyente y de oportunidad para todos, donde nos identifica y participamos muchos tamaulipecos que creemos, apreciamos y deseamos hacer de nuestro estado el mejor lugar para vivir”, se insistió en los discursos, identificando al TRUKO VERÁSTEGUI como líder de tal movimiento.

“Con él podemos construir el frente común para afrontar los retos que tiene nuestro municipio”, le dijeron en Valle Hermoso.

Mientras tanto, el coordinador de los programas sociales federales en el Estado anunció para esta semana la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca contra el Virus SAR-COV-DOS, en los municipios de Aldama, González, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos.

Fue una de las vacunas que más tardó para aplicarse en segunda dosis en Tamaulipas, pero también es la que según los expertos, es la que mayor protección brinda a los inmunizados.

RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA dijo que desde este lunes y a lo largo de la semana, se están aplicando las dosis que faltaban para cerrar con la cobertura a todos los tamaulipecos mayores de 18 años de edad que decidieron aplicarse el biológico.

En Victoria capital, ayer tarde tenía reuniones con empresarios y hoy continuará en ello, el alcalde tampiqueño, JESÚS NADER NASHRALLAH, quien promoviendo a la ciudad y puerto, con sus playas y parajes, al turismo, igual pasea imagen, cualidades y oferta.

También quiere ser candidato del PAN a la gubernatura.