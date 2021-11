Escasez de líderes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Qué raro se ve que los dos partidos con mayor presencia en Tamaulipas y con posibilidades de ganar la gubernatura carezcan de un verdadero liderazgo.

No hay dirigentes ni líderes.

Por parte de Morena, hay un tipo que hasta en lo gris es imperfecto.

No dirige y lidera nada. Nadie le hace caso. Incluso, le pusieron una dirigencia alterna, pero que de poco les sirve.

Si Morena camina en Tamaulipas no es por una cabeza local visible, sino porque es el partido del Presidente que sigue gozando de una alta popularidad.

Si Morena gana las elecciones del 2022 no es ni por el candidato que envíen ni mucho menos por la dirigencia o liderazgo político que haya, sino porque la sociedad le tiene un amor desmedido a AMLO y cree que votando por su partido las cosas van a mejorar.

Y como no hay liderazgo ni dirigencia, no hay estrategia, planeación ni planificación. Insisto, si ganan es por una cuestión externa y ajena a un mecanismo partidista.

Y en Acción Nacional andan en las mismas.

No hay líder ni dirigente. No hay una persona con experiencia, trayectoria, tacto y estrategia política.

Ya hay ejemplos de que sus malas decisiones han afectado al partido en el poder. Y un instituto político con la historia del PAN en Tamaulipas no puede seguir dándose el lujo de tener líderes de membrete.

Esas malas determinaciones y falta de talento para que su opinión pese en las decisiones poderosas, propiciaron una derrota dolorosa en las elecciones de este año.

Estamos ya en un proceso importante: se va a renovar la gubernatura, y el panismo, lejos de fortalecerse, se sigue debilitando por no tener a un líder que pese, a un dirigente que sepa tomar decisiones. Un líder que sume y no reste; que multiplique y no divida. Que alce la voz y que esté presente.

Con tuits ocurrentes no se dirige un partido político en pleno proceso electoral. Y mucho menos un parlamento que requiere del peso de una persona con los pies en la tierra.

Están ambos partidos muy confiados, pero si no hacen movimientos en sus liderazgos, -reitero- poniendo a verdaderos líderes y no a mariachis que no saben ni afinar el instrumento, les puede pesar.

No se les vaya a hacer tarde.

EN CINCO PALABRAS.- Nunca falta el que sobra.

PUNTO FINAL.- “Hay gente tan arrogante que hasta ellos mismos se caen gordos”: Cirilo Stofenmacher.

Twitter: @Mauri_Zapata