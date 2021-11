Estaré en el 2024: Cabeza de Vaca

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Para los tamaulipecos y en lo general, para toda la nación, a estas alturas del partido les queda claro que el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es singular y en el mismo sentido, este lunes en el noticiero que conduce Diana Romero -en TV Azteca Tamaulipas-, hizo puntualizaciones para que “todo México se entere”.

Que es aspiracionista, nunca conformista y que estará en la trinchera del 2024, así que traduzcan Ustedes las palabras del ejecutivo de la entidad, quien avanza con la idea de que Acción Nacional y su gobierno, hereden a la entidad un mandato más, bajo el sello del PAN.

Pero mejor lean ustedes o si gustan, si son profesionales de la política, diseccionen la entrevista de este lunes en https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=287317873276281. Para muchos, este es el tono del aspirante, que está alzando la voz al 2024.

a.- “Me declaro, déjeme decirles el por qué, ese término pasó algunas semanas en una Mañanera, dijeron que todos aquellos que eran aspiraciónistas eran egoístas, pues yo no creo en eso, yo me declaro abierta y públicamente como aspiracionista. Yo aspiro a ser mejor persona todos los días, yo aspiro a que las familias tamaulipecas salgan adelante”.

b.- “Yo aspiro a que México salga adelante, a que nuestras familias puedan transitar libremente por las carreteras, no solamente en Tamaulipas, en todo el país: aspiro a que la próxima generación pueda voltear y decirnos ustedes hicieron las cosas bien, yo aspiro a que se mejoren la calidad de vida de todas las familias tamaulipecas y eso no me hace egoísta”.

c.- “Si yo actuara de otra manera es conformista y eso es lo que menos podemos nosotros hacer o permitir. Que las nuevas generaciones sean conformistas, yo creo que todos tenemos derecho aspirar, a ser mejores, a mejorar nuestras condiciones de vida y sobre todo, el de dar a las próximas generaciones, un mejor futuro, así que me declaro abierta y públicamente como un aspiracionista más como son la mayoría”.

d.-“Tú crees que aquellos que se están quemando las pestañas estudiando para sacar un título profesional, para ser doctores abogados, contadores, administradores no tienen el derecho de aspirar a tener un negocio, a poder trabajar en una firma de alto nivel, y salir adelante, tú crees que eso será egoísta, no, yo creo que eso es ser aspiracionista”.

e.- “Todavía falta tiempo, hoy en día estoy concentrado en mi trabajo como Gobernador constitucional de este estado hasta el último minuto de mi mandato, voy a llevar a cabo todas las acciones necesarias para seguir sacando adelante a nuestro estado defendiendo a Tamaulipas, pero sobre todo, mejorando las condiciones de vida de las familias de nuestro estado, lo que sí les puedo anticipar como ya lo he dicho en otras ocasiones, es que me voy a encontrar en su momento en el 2024, en alguna trinchera”.

Así queda, si hacía falta una nota, alguna interpretación sobre el futuro, desde la visión del Gobernador, va que va, para abrir la semana en Azteca Tamaulipas.

LO MEJOR DE CADA CASA

Haciendo cuentas, el ocho de enero se cumplirán los primeros cien días de los gobiernos municipales en Tamaulipas y ya veremos, comentaremos con datos duros, los avances y ruta de cada municipio y los alcaldes que tendrán para esa fecha, su sello personal de trabajo.

Claro, que casos como el de Matamoros con Mario López, Adrián Oseguera de Madero, o Tampico con Chucho Nader son aparte, pues la sociedad les revalido por tres años, pero donde seguro estaremos atentos es en Reynosa con Carlos Peña. En Victoria con Lalo Gattás, en Nuevo Laredo con Carmen Lilia Canturosas, en Altamira con Armando Martínez, porque todos ellos, y más, tienen que dejar huella precisa y validar en la sociedad que comandan, que los votos en su favor fueron sabios.

Pero en el mismo sentido, haciendo gestiones porque estamos en la antesala de la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde ahí sí se notará el amor para cada quien.

Nostra Política.- “A veces una batalla lo decide todo, y a veces la cosa más insignificante decide la suerte de una batalla”. Napoleón I.

