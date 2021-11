Quieren, pero no se sueltan

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Clemente Castro González.-

Tal vez los munícipes morenistas de Matamoros y Madero, MARIO LÓPEZ y ADRIÁN OSEGUERA, en forma respectiva, consideren que es mejor cumplir a sus representados que andar de gira por el estado para promover sus aspiraciones políticas para el 2022.

Podría ser que traigan la onda de ir de lo particular a lo generar o más simple: predicar con el ejemplo.

Desde luego que esto es importante para tener una opinión positiva de los ciudadanos, pero no deberían echar en saco roto la sentencia popular que al texto indica que “santo que no se ve no es venerado”.

Y es que si pretenden aparecer en la lista de los aspirantes al Ejecutivo estatal tendrían que aprovechar los fines de semana para darse su placeada por la geografía tamaulipeca, a fin de que los ciudadanos al menos los identifiquen.

Porque no es lo mismo que este par de personajes propaguen sus bondades desde lo mediático a que bajen a territorio para que los conozcan de manera física y puedan verlos a los ojos.

Aunque ayuda, tampoco es lo mejor ponderar, hasta la saciedad, que las encuestas a nivel nacional los favorecen o que recibieron determinada distinción debido a que lideran un buen gobierno.

Lo mejor es que se calen con estudios de preferencias de los electores a nivel de la entidad. Ahí es donde no están en buenos sitios en la aceptación popular contrario a lo que sucede con al menos dos o tres de sus compañeros de partido.

De modo que no les vendría mal que dejaran su cautela y mostraran que en realidad sí quieren hacerse de la candidatura, pero no solo mediante declaraciones, sino al hacer amarres y establecer compromisos.

En abono a su mesura, vale referir que ambos alcaldes traen la presión que se ejerce desde el Gobierno estatal y a lo mejor no quieren descuidarse para que no les “ganen el mandado” en sus localidades.

De hecho, LÓPEZ y OSEGUERA enfrentan procesos legales de los que han tenido que defenderse en ese plano.

A propósito, el que empieza a soltarse es el alcalde de Tampico, JESÚS NADER. Al menos se le vio rodeado de seguidores el fin de semana, en lo que es el arranque en forma de su promoción.

En ese sentido, programó un encuentro con periodistas este martes en Ciudad Victoria, para lo cual se corrieron las invitaciones en la víspera.

Por supuesto que el distinguido panista viene a la Capital del estado a ponderar logros de su administración y va a esperar “los tiempos”.

Sobre el tema, hay quienes aseguran que “Chucho” es la opción B del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y otros analistas sostienen que es la A de MARKO CORTÉS, dirigente nacional del PAN.

Lo que no tiene vuelta de hoja es que NADER difícilmente le llevará la contra a su jefe político.

Para no variar, en cuanto a los aspirantes a candidatos para la contienda del próximo año, el que de repente se ve y se escucha es el ex alcalde de Victoria, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ.

Se trata de la carta fuerte del Movimiento Ciudadano y suponemos que la única, porque ya recibió el visto bueno del dueño esta franquicia, entiéndase, DANTE DELGADO RANAURO.

Mientras son peras o manzanas, alguien debe enterar a DIEZ GUTIÉRREZ que MAKI recién informó que si no es agraciada con la candidatura de Morena no se saldrá de ese proyecto.

Ahí está el detalle y por ese rumbo ARTURO podría incrementar su capital…

AL CIERRE

El rector electo de la UAT, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, encabezó una serie de actividades en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, como parte de la gira de trabajo que realiza por los planteles de la máxima casa de estudios en Tamaulipas.

Fue acompañado por el director, doctor ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, y funcionarios. La agenda incluyó encuentro y diálogo con alumnos, reunión con docentes e investigadores y visita a diversas áreas.

+.-El diputado suplente, MARTE RUIZ NAVA, asegura que al semáforo “empidemiológico” lo mueven a conveniencia desde la Secretaría de Salud, que dirige la doctora GLORIA MOLINA GAMBOA.

Ni modo de contradecir al capitalino. En efecto, la verdad no peca…