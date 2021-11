Ya pueden pasar

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Dhena Mansur Sánchez.-

Queridos lectores de El Diario de los Bien Informados, les agradezco mucho que incluyan en su lectura esta su columna, y no solo en su lectura, en su diario vivir, estoy segura que muchos añoran la antigua Victoria, aquella “Ciudad Limpia Ciudad Amable”. Pero mientras Victoria revive y regresa a ser la capital de antes vamos a platicar de lo ocurrido ayer

Vamos a iniciar con lo primero, aquel 20 de marzo del año pasado o sea, debido a la llegada del covid 19 a nuestro país.

Los gobiernos de México y Estados Unidos daban a conocer que se le ponía un alto total a los viajes relacionados con actividades no esenciales en la frontera entre ambos países que como bien sabemos es una de las más transitadas en el mundo, el porqué de la medida tomada obviamente fue para detener cualquier posible contagio de coronavirus.

Al transcurrir todo este tiempo, nos damos cuenta si esta restricción dio buen resultado o no, pero en cuanto al escenario actual, las cifras no mienten y nos muestran que los contagios predominaron y que el mexicano no se portó muy bien que digamos como en otros países, si esto si hubiera pasado y nuestra conducta hubiera sido mejor, la duración de esta restricción pudo haberse reducido muchísimo.

Si ponemos ejemplos, como todos sabemos, no fueron aplicadas suficientes pruebas de detección, factor que pone en duda cualquier cifra emitida, por ende surge un erróneo registro de muertes. Se minimizó en gran medida el uso del cubrebocas, ni se diga la fecha de llegada de las vacunas, que empezó muy tarde y todavía de manera sectorizada y no masiva que hubiera sido lo ideal a diferencia de otros países.

El gobierno de México argumenta que esta reapertura es producto de sus constantes gestiones, pero nada de eso es verdad, la decisión de reabrir la frontera, y en su momento cerrarla, es totalmente estadounidense, tan es así que en la practica solo fue cerrada de sur a norte, mientras que para entrar a México no había restricción alguna, de lo contrario si hubiera sido una decisión mexicana sería una gran duda por qué no se cerró al entrar a México o por qué se mantuvo abierta la frontera sur.

Lo grave es que en todo este tiempo el gobierno mexicano hizo evidente su falta de entendimiento en cuanto a dinámicas fronterizas y que a fin de cuentas no hace nada por ellas, actitud que solo demuestra que se está muy lejos de aprender.

Por otro lado en cuanto al énfasis en el aspecto económico resaltan mucho las pérdidas por la ausencia de clientes mexicanos en los comercios de EU, mientras que se ignora que esos comercios y sus empleados fueron ayudados por su gobierno a diferencia de lo que ocurrió acá en México en donde cada uno tuvo que rascarse con sus propias uñas.

Hablando de un efecto social, la frontera no debe ser un todo, sino un conjunto de comunidades locales binacionales.

Por ejemplo para quien reside en Ciudad Juárez es más importante lo que pasa en su ciudad vecina, El Paso, que lo que ocurre en Chihuahua, su capital, otro ejemplo los dos Laredos, Matamoros-Brownsville, etc.

Esa es la visión que nos hace falta, la de regiones binacionales que comparten problemas y que, por ende, deberían compartir soluciones; a esto le agregaríamos la gran prioridad que debe ser la salud con mecanismos de atención o estrategias preventivas como pudo haber sido, vacunar a los habitantes de dicha región, más allá del lado en que habiten.

No solo esta frontera sino muchas fueron cerradas pero no por tanto tiempo. Veinte meses cerrada una zona que convive de manera cotidiana provocó un daño enorme tanto social y económico, como cultural y hasta educativo, en vez de que la reapertura se anuncie como un logro se debe estar pensando en que tendrá que hacerse para que no se vuelva a repetir. Mientras tanto, que no se pierda, ese lado amable… ¡GRACIAS!

