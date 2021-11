Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El Victorense, Carlos “Gullit” Peña aún no piensa en el retiro del futbol profesional aunque no lo ha descartado por completo a sus 31 años y tras ser el jugador importante en el Antigua GFC de Guatemala, el mediocampista tiene la ilusión de decir adiós a las canchas con León.

Así lo reveló en una entrevista con el programa La Guarida Esmeralda donde habló de su experiencia en el futbol guatemalteco y el actual Torneo Apertura 2021 donde suma 599 minutos en nueve partidos disputados.

“Me considero una persona sincera. En el momento que vea que ya no doy más en el sentido de condición porque vienen generaciones muy bien, en ese momento jugaré pero en la cascarita para seguir divirtiéndome. Juego para divertirme, pero sé que lo tengo que hacer con responsabilidad y le tienes que rendir a los clubes donde estás”, expresó. “He invertido desde los 21 años que se me acercó una persona para sacar seguros de todo tipo. Gracias a Dios sé lo que es venir desde abajo y cuando tengo 5 pesos, 3 son para algo y el resto para darse los gustos.

Saben que mi sueño es con León. Pero como he comentado, si acá en la Antigua GFC ya no doy más, me retiro con la Antigua, pero sí me gustaría que fuera con León”.

Gullit Peña llegó como refuerzo a esta liga centroamericana de la mano del entrenador mexicano Roberto Montoya, quien confía en el Gullit a tal grado que le ha concedido el gafete de capitán. Eso sí, los resultados les han acompañado porque actualmente suman 41 puntos y tienen el boleto a la clasificación final por el título.

“Me siento contento acá en Antigua Guatemala. Tenemos un cuerpo técnico excelente, el equipo está muy bien y estamos muy contentos. Vamos en primer lugar y a mí lo que me importa es el campeonato como pasó en León. Roberto Montoya es una gran persona, es muy estudiado y está haciendo bien las cosas, conoce el fútbol de Guatemala”, dijo y habló de la Liga.