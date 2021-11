Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El fallecimiento de Octavio Ocaña dejó un hueco en el corazón de miles de seguidores, amigos y familiares, quienes no han dudado en compartir en redes sociales algunos recuerdos felices junto al intérprete de Benito Rivers, pero al parecer el que la novia del actor lo haya hecho no le agradó a muchos y desde hace unos días comenzaron a verse en redes sociales mensajes en los que acusan a Nerea Godínez de quererse colgar de la fama de quien fue su prometido.

​Hace unos días, cuentas anónimas comenzaron a culpar a Nerea Godínez de relacionar a Octavio Ocaña con personas peligrosas, además aseguraron que los recuerdos que comparte en sus redes sociales son imágenes que está utilizando para colgarse de la fama del actor, pero todo empeoró cuando desde la cuenta @elgatovidente hicieron públicas algunas fotografías con las que pretendían relacionarla con el trágico suceso en el que murió el famoso de 22 años.

De acuerdo con la información de esta cuenta, Octavio Ocaña tuvo una reunión con estas “personas peligrosas”, una discusión provocó que alguien lo traicionara y terminara por dispararle al actor, también el usuario de la red social mencionó que Nerea Godínez estaba al tanto de esta cita, por lo que al no tener noticias de él acudió a buscarlo y fue la primera en enterarse de su muerte.

Nerea Godínez, ante estas graves acusaciones, recurrió a sus redes sociales para compartir un video en el que se dice harta de que la culpen de la muerte de Octavio Ocaña e insiste en que ella nunca buscó fama.

“Hola, dudé mucho en hacer este video porque no quiero que siga bombardeando o atacando, este tema con quien sea esta persona, el gato este vidente, ya llegó a mi limite, quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información por mi familia, mis amigos que lo vieron. Si tuviera algo de cierto, pues para qué bloquearme, yo nada más les pido que dejen de creer toda esa porquería que sacan, que inventan”, dijo.

Insistió en que ella no tuvo nada que ver en la muerte de Octavio Ocaña y aclaró que tampoco quiere hacerse famosa, pues en ningún momento pensó que algo así ocurriría y la comenzarían a seguir en redes sociales.

“Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades (…) si me molesta, ya llegaron a un punto que me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que se la nada la gente entera me empezara a seguir, mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo hizo público, yo siempre tuve mi perfil público, yo no pedí esto, no pedí que la gente me siguiera. Dejen de atacarme, porque yo no he hecho absolutamente nada, nada, nada”, dijo.

La novia de Octavio Ocaña relató que las versiones en las que la acusan ya se han viralizado en numerosos grupos de redes sociales, por lo que los ataques en su contra cada vez son con mayor frecuencia y no está dispuesta a soportarlo.

Godínez insistió en que la han criticado mucho tras la muerte de Octavio Ocaña y han puesto en duda si en verdad está afectada por la pérdida, por lo que tomó la decisión de ya no compartir nada en redes sociales, ni aparecer en medios de comunicación, al menos por un tiempo.

“Ya no aguanto, yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo, no puedo quedarme callada, entonces voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más”, concluyó.

Con información de: revistafama.com