Pide GP a El Cachorro: no me descartes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED.-

Cd. Victoria, Tam.- El diputado federal, Gerardo Peña Flores pidió al dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) no lo descarte como aspirante a la candidatura por la gubernatura de Tamaulipas.

El legislador dejó en claro que sigue firme en su intención de buscar la nominación y reprochó el hecho de que el actual líder del panismo tamaulipeco Luis René Cantú Galván “El Cachorro” no mencionarlo en su lista de prospectos.

Luego de que éste dijo que su partido cuenta con dos aspirantes, Peña Flores cuestionó que a quién eliminó, ya que él empezó a recorrer el estado desde antes que Jesús Nader y César Verástegui y que él no ha declinado por nadie.

“No sé a quien sacó el líder estatal de la contienda electoral, Luis Cantú , al referirse que hay solo dos precandidatos, quien ha recorrido el estado no una sino muchas veces he sido yo, quien ha escuchado y trabajado y respondido con hechos a los compromisos realizados he sido yo, quien eleva la voz todos los días para defender y representar los intereses de los tamaulipecos, he sido yo y es público y evidente; quien conoce, he sido parte y he ejecutado las políticas públicas de la administración panista he sido yo”, aclaró.