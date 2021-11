Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para principios de febrero todos los alumnos deberán de regresar a las aulas, afirmó el secretario de Educación en el Estado Mario Gómez Monroy.

“Para principios de febrero todos los alumnos deberán regresar a las aulas”.

En ese sentido, Gómez Monroy destacó que paulatinamente planteles educativos han regresado a clases presenciales sin que se registren brotes de covid-19.

Y agregó; “la Secretaría respalda en un cien por ciento al Congreso local que hizo un exhorto al Gobierno federal para que los maestros sean vacunados nuevamente, para que sientan más tranquilos los maestros”.

El funcionario estatal también confirmó que hasta el momento se han presentado cero contagios en las escuelas que han regresado a las clases presenciales.

“Cero contagios, las escuelas van por buen camino y son lugares seguros para tener a los niños y a los maestros”, dejó en claro Gómez Monroy.

En cuanto a si ha bajado o no el nivel de aprendizaje de los menores al recibir las clases en línea, el titular de la SET respondió: “Definitivamente no es lo mismo, hemos mejorado, pero no es lo óptimo”.

Por otro lado, Gómez Monroy aseguró que se mantiene un levantamiento constante de las escuelas con problemáticas de agua potable u otros rubros, para dar pronta respuesta y dejarlas listas para el retorno a clases presenciales.

“Están arreglando baños, problemas de agua, tinacos, bombas, pinturas impermeabilizada; andamos en eso”, respondió.

Cabe señalar que de acuerdo con datos proporcionados por el propio titular de la Secretaría de Educación en el estado, hasta el momento han regresado a las clases presenciales alrededor de dos mil 800 planteles de los más de cuatro mil 500 que existen en la entidad.