Estados Unidos descarta a Pulisic como titular ante México

El entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, confirmó que el delantero del Chelsea y máxima figura del seleccionado, Christian Pulisic, no estará disponible para el partido contra México en las Eliminatorias de Concacaf, toda vez que no ha tenido tanta actividad con sus club tras la lesión en el juego contra Honduras.

Pulisic sufrió un esguince de tobillo en septiembre durante la visita a San Pedro Sula y desde entonces no ha podido jugar al cien por ciento con el Chelsea.

Apenas pudo jugar el pasado 2 de noviembre en la Champions League contra el Malmö de Suecia.

“Christian volvió a entrenar durante tres días antes de estos partidos, antes del partido que jugó por primera vez en Malmö. Y luego, ese fue un partido entre semana el miércoles, creo, y luego creo que pudo tener otro día de entrenamiento antes del próximo partido contra Burnley, por lo que ha estado entrenando durante cuatro días”, dijo el timonel de los estadounidenses en conferencia de prensa.

“El sentido común nos dice que no se puede iniciar a un jugador en un juego como este cuando solo ha estado entrenando durante cuatro días tras estar fuera dos meses. Nuestra idea no era jugar con él 180 minutos en este viaje de todos modos. No va a empezar mañana (viernes). Con suerte tendrá algo de tiempo de juego, lo pondremos en el campo y podrá tener un impacto, ayudarnos a obtener el resultado que queremos”, dijo el entrenador.

Pulisic fue uno de los anotadores de Estados Unidos en la pasada Final de la Liga de las Naciones en Denver, donde el equipo de las Barras y las Estrellas doblegó a México 3-2 en tiempo extra.

