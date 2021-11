Intensifican lucha para vacunar a los ‘profes’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Un docente vacunado da la seguridad a los padres de familia que no contagiarán a sus hijos al regresar a las aulas, por eso es importante el llamado que hizo el Congreso del Estado a las autoridades federales de aplicar otra dosis de la vacuna contra el covid-19 a los maestros, afirmó el presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia.

“Finalmente nuestras palabras como asociación civil, nuestro reclamo sobre la aplicación de una segunda dosis de refuerzo para los maestros fueron escuchadas; para ofrecer a los padres de familia seguridad a sus hijos que no serán contagiados por causa de los maestros”.

Tovar Tapia refirió que a la propuesta del Poder Legislativo local para enviar un exhorto a las autoridades federales, también se sumó la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

“Al igual que nuestra petición que ya encontró eco en el Congreso local, de igual manera la Sección 30 del SNTE se sumó a esta petición”.

Dijo que es un reclamo generalizado por parte de los maestros en virtud de las formas en que fueron tratados recientemente, ya que es un derecho natural que tienen de preservar la vida.

“Y en virtud de ello lograr la posibilidad de la segunda dosis, pero también ofrecer seguridad y garantía a los alumnos y por supuesto que el padre de familia no esté en la incertidumbre o con el temor de que sus hijos se vayan a contagiar por nosotros los maestros”.

Por último, Tovar Tapia aplaudió la respuesta del Congreso local a una demanda del magisterio tamaulipeco.

“Qué bueno que por primera ocasión esta nueva legislatura voltea a vernos, y las palabras y los reclamos del magisterio, las peticiones, por fin encontraron eco”.