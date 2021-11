Que se resuelva el desabasto de medicamentos sin excusas: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Insabi, Juan Ferrer que se resuelva el problema del desabasto de medicamentos.

El presidente se encontraba en un evento del Plan de Ayuda a Colima.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, apuntó.