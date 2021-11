Alejando a la muerte

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Reyna Martínez Muñiz

Era el año de 1989 y me encontraba cursando el tercer grado de primaria. Con cuánta alegría y nostalgia recuerdo aquellos años de mi infancia.

Mi libro favorito era el de Español Lecturas y en ésta ocasión quiero compartir con ustedes de manera breve un resumen del cuento de Francisca y la muerte del autor cubano Onelio Jorge Cardoso que aparece en ese libro.

El relato nos cuenta de cómo un día la muerte llega a un pueblo preguntando dónde vive la señora Francisca, y al llegar al domicilio señalado no la encuentra… Ahí empieza la muerte un largo peregrinar en la búsqueda de la señora.

Para no ser larga la historia, la muerte nunca encuentra a la señora Francisca, así que, hecha una lástima, con los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa más que sudada, la muerte saca su reloj, consulta la hora y dice: las cuatro y media! Imposible! se me va el tren! y la muerte se regresa por donde llegó con las manos vacías.

Es un cuento bellísimo, que nos deja una gran enseñanza!.

La muerte nunca pudo encontrar a la señora Francisca, pues ésta andaba muy ocupada de un lugar a otro atendiendo un sin fin de asuntos.

Es triste decirlo pero no has tocado ver a muchos adultos mayores aislados, sentados en una silla viendo con su mirada perdida hacia la calle y con una tristeza profunda anclada sobre sus ojos, por no tener un propósito o metas en su vida y esperando resignados su final de manera pasiva.

Alejemos a nuestros abuelitos de la muerte, dejándolos vivir, soñar, platicar y hacer algunas actividades recreativas y de la vida diaria que sus circunstancias les permitan.

Cuando la muerte se retiró, un conocido de la señora Francisca en son de broma le pregunto: ¿cuándo te vas a morir? Ella asomando su cara de entre las rosas contesta: nunca. Siempre hay algo que hacer.

Por el momento me despido con una frase que se le atribuye al General Douglas Mac Arthur que dice: ser joven es tener ideales y luchar hasta alcanzarlos, es tener siempre algo que hacer, algo que crear y algo que dar.

Hasta la próxima.