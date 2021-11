Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta cumpliendo años

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este sábado 13 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estará cumpliendo años, por lo que envió un mensaje a todo el pueblo mexicano, para agradecerles todas las muestras de solidaridad y cariño hacia su persona.

Desde Sonora, donde emitió su conferencia de prensa mañanera, AMLO aseguró que se encuentra muy bien de salud y agradeció -como siempre lo hace- “al creador, a la ciencia, a la naturaleza y a la vida”, por cumplir un año más de vida.

“Quiero agradecer mucho a toda la gente porque mañana cumplo años, voy a cumplir 68 años. Estoy muy bien de salud gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias a la vida”, mencionó el mandatario mexicano.

Además, lamentó que no pueda abrazar a todo el pueblo de manera personal, pues -destacó- la gente es quien lo mantiene vivo, así como el amor al pueblo.

“Los quiero mucho, sinceramente la gente es lo que me mantiene, el amor al pueblo. Digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad, por todas las felicitaciones y voy a estar con mi familia“, refirió.

Aunado a ello, detalló qué actividades tiene planeadas para pasar su cumpleaños número 68, pues mencionó que se quedará “en retiro familiar” a su regreso a la CDMX, ya que desea estar con su familia, “que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera, si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo“.

“Entonces son mis dos grandes pasiones, el pueblo y mi familia, y agrego una más, el beisbol”, reiteró el presidente de México.

Por otro lado, recordó que México está saliendo de la situación difícil y dolorosa que es la pandemia de COVID-19, por lo que envió un abrazo fraterno a todos los familiares de quienes perdieron la vida por el nuevo coronavirus.

“No los vamos a olvidar nunca. Y los vamos a seguir defendiendo a todos y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal que es la esencia del humanismo: el amor al prójimo“, finalizó el mandatario.