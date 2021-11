Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A casi tres semanas de su lamentable muerte, este viernes 12 de noviembre se realizó un homenaje al actor Octavio Ocaña y se develaron nuevamente sus huellas, en Plaza Galería de las Estrellas, donde estuvieron presentes su hermana Bertha Ocaña y Nerea Godínez, quien era la prometida del histrión.

“Gracias por dejar una profunda huella en el entretenimiento de México y en nuestros corazones, mereces esto y más. Gracias por este memorable y hermoso homenaje. Me tocó representar a mi hermosa familia”, escribió Bertha Ocaña en su cuenta de instagram, junto con unas fotos de la luminaria de oro que le entregaron, en la cual se reconoce el trabajo que realizó su hermano.

En otra publicación, Bertha difundió una imagen al lado de Nerea Godínez, quien al igual que ella, sostienen los reconocimientos que le otorgaron a Octavio.

“Algún día le voy a contar a mis hijos de ti y les diré que morías por conocerlos, aunque aún no existen, aunque aún no están planeados, siempre me dijiste que haber para cuando te hacía tío y creo que si me tardé, pero los voy a llevar a que vean tus huellitas y seguro les va a costar trabajo creer que su tío fue una gran estrella, pero que mejor evidencia que todo lo que lograste y todo lo que dejaste”, se lee en la descripción del retrato.

Quien fuera “Benito Rivers” en la serie “Vecinos” dejó esta marca en El paseo de las luminarias cuando era un niño y la cómica producción del 2005 transmitía sus primeras temporadas.