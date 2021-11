‘Neymar es mejor que Messi y Cristiano’: Cafú

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002, Cafú, aseguró que Neymar es mejor que Messi y Cristiano Ronaldo, considerados los dos mejores jugadores de la última década.

“Neymar técnicamente es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack. Uno debe dedicarse 100% al futbol. Yo no soy mejor que Neymar, pero soy mejor que muchos otros laterales porque me dediqué a eso, a ser un atleta profesional”.

Cafú también aprovechó para hablar de la última incorporación del Barcelona, Dani Alves, que regresa al conjunto azulgrana después de 6 años fuera. Alves disputó ocho temporadas con los culés y fue parte del equipo de Guardiola que ganó el sextete.

“Ya lo sabía, hablé con él, estuvo en mi casa, estuvo en mi casa hace dos meses en Sao Paulo y me comentó que tenía posibilidad de volver al Barcelona. Le dije que me parecía una fantástica idea. No debe dejar a otros tomar esa decisión por él. Está entrenando, está jugando, está en la selección brasileña, quiere volver al Barcelona. Está enfocado y creo que el Barcelona ha hecho una gran contratación”, comentó.

Hace días, el brasileño dio su punto de vista sobre la Selección Mexicana, a la cual le ve la capacidad para poder llegar a los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022.

“Es difícil saber las causas pero creo que México está capacitado para llegar a ese quinto partido aunque tendrá mucha competencia”, aseguró el campeón del mundo.

Con información de: mediotiempo.com