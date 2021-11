Quiere ASE aumento del 42% en presupuesto 2022

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

La Auditoría Superior del Estado (ASE), solicitó para el 2022, un aumento presupuestal del 42 por ciento con respecto al 2021, lo que significa un incremento de 53 millones de pesos.

El titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio, informó que con dichos recursos se podrán crear 106 nuevas plazas y habilitar un laboratorio de tecnología para validar la calidad de las obras públicas en la entidad.

Aclaró que, en años anteriores se solicitó el mismo incremento presupuestal pero no fue autorizado, ni por el Poder Ejecutivo ni por el Congreso del Estado.

El aumento de recursos para la operación de la ASE permitiría descongestionar la carga de trabajo que ha venido creciendo cada año, obligando al personal a trabajar fuera de su horario.

“Hay personal que trabaja más horas de las que debería trabajar; labora en vacaciones o muchas veces se lleva trabajo a su casa. Eso acabaría al disponer de nuevas plazas” mencionó.

Espino Ascanio dijo que el laboratorio de tecnología, cuya inversión estimada sería de 18 millones de pesos, evitaría que la ASE siga contratando laboratorios externas para validar la calidad de las obras públicas.

Negó que la insuficiencia de personal comprometa la calidad de las auditorías, ni que estas se hagan al vapor, porque finalmente la fiscalización se desarrolla atendiendo las exigencias de ley.

“No son auditorías hechas al vapor. Y si si tenemos la certeza de que están bien hechas. Tanto que me atrevo a que , de existir alguna duda en algún caso en especifico, podamos explicárselos directamente para que no les quede ninguna duda” indicó.

Aseguró que, constitucionalmente está obligado a solicitar el aumento presupuestal, aun y cuando no haya respuesta positiva.

“La sociedad reclama transparencia y resultados con respecto al manejo de recursos públicos, porque de alguna manera son sus recursos. Y

eso es lo que hacemos” refirió.