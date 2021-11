Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció que es responsable, pero no culpable de la inundación ocurrida en Tula, Hidalgo, el pasado 6 de septiembre y que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

Durante la Mañanera, el mandatario ordenó a la vocería de la presidencia dar a conocer el dictamen final realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en donde se explica por qué ocurrió la inundación, “bastante profesional, no son especulaciones”.

“Sí, sí claro, soy responsable aunque no soy culpable. Pienso que deberían conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió. Ustedes ya están haciendo juicios sumarios, no me extraña de su publicación porque tienen diferencia con nosotros”, explicó.

Señaló que la federación está atendiendo a los familiares de las víctimas y la prueba es que hace 10 días estuvo en Tula revisando el trabajo del gobierno en este percance. Y dejó en claro que si hubo alguna omisión de algún funcionario, se debe castigar.

“Si la autoridad considera que hubo responsables, negligencia, se tiene que castigar, nosotros no protegemos a nadie. El que comete un acto ilegal es castigado no es el tiempo de antes. La ley es la ley, caiga quien caiga, no me va a temblar la mano”, comentó el Presidente.

Mencionó que ya está en marcha un plan para evitar inundaciones futuras en esa región de Hidalgo que tiene que ver con desazolvar el río Tula y construir bordos. “Se analizaron las causas y tenemos un dictamen de la Conagua que explicó el por qué de la inundación, a qué se debió, le voy a pedir a Jesús que les entregue el informe”, expresó.

