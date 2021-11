Volverá renovado

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (Agencias)

Julio César Chávez Jr. dio a conocer su regreso a los cuadriláteros después de algunos meses de introspección que le sirvieron para renovar su forma de actuar, y lo hará con la promesa de presentar una versión ideal, gracias a la importante preparación que tendrá.

Ya sin su cabello teñido, más delgado y sesudo al momento de hablar, el hijo de la leyenda afirmó que no se verá a ese muchacho distraído que abusaba de las redes sociales y mostraba una imagen alocada; esta vez será completamente diferente.

“El 18 de diciembre voy a pelear para que me apoyen, y voy a ganar porque ahora sí estoy más tranquilo, me voy a preparar mucho mejor, más a gusto. Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí; ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie”, comentó en sus historias de Instagram.

NI REDES SOCIALES NI OTROS DISTRACTORES

Julito admitió que su forma de desenvolverse en las redes sociales como TikTok generaron una mala percepción de él, algo que fue aprovechado por algunas personas; al hacerlo realizó una profunda crítica a ellas, ya que admitió que muchas veces lo que aparece es contrario a lo que sucede.

“Yo me considero buena persona, lo hacía y eso a lo mejor dio una imagen diferente y la gente que supuestamente tiene que dar la cara en lugar de decir una verdad se beneficiaron de ello, de cada cosa que hice”, comentó Chávez Jr., quien se apresuraba a ver las funciones de este sábado.

Chávez no dio más detalles de la pelea que sostendrá el mes de diciembre y que marcaría su regreso a los cuadriláteros, después de la pobre exhibición que dio ante Anderson Silva en Guadalajara a mediados de junio.