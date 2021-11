Entiende diputado temor de maestros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

El temor que han externado maestros que no están de acuerdo en el regreso a las clases presenciales en febrero del próximo año es fundado, por el riesgo de contagio de covid-19 que pueden tener, consideró Juan Vital Román Martínez.

El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local dejó en claro que algunos maestros no desean regresar a las aulas, no porque no quieran trabajar, sino porque no han recibido la segunda dosis de la vacuna, sea Cansino o de cualquier otra marca.

Reveló que al coordinador de los Programas Federales para el Bienestar en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, se le hizo esa solicitud, misma que la hizo extensiva al Gobierno de la República, en espera de que haya una respuesta positiva.

“Esperamos que en esta semana se nos diga cómo va el procedimiento, porque el maestro está a la espera de una segunda dosis para regresar a las clases presenciales, no porque no quiera”, aclaró.

Confirmó que algunas instituciones educativas se sumaron desde este martes al regreso a las clases presenciales y confió en que, conforme avance el proceso de vacunación contra la pandemia, se normalicen las actividades en el resto de los planteles.

El legislador destacó el esfuerzo y trabajo que han realizado los maestros, los que aun en tiempos de pandemia, pudieron cumplir el compromiso con los alumnos, haciendo uso de nueva tecnología, como lo es el teléfono y las redes sociales.

Román Martínez declaró que el Gobierno federal, el Estado y los ayuntamientos deben generar las condiciones en los planteles educativos para que el regreso a las clases presenciales sea seguro y confiable para maestros, alumnos y directivos.

Hizo ver que la responsabilidad de ello es de toda la comunidad educativa y no solo de los maestros.

En esta tarea, manifestó que se debe proporcionar los insumos necesarios, es decir el gel antibacterial, cubrebocas y toma de temperatura, y personal de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris) certificar que las escuelas reúnen las condiciones para el regreso a clases presenciales.