Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Debido a la pandemia del coronavirus se han dado un sinfín de historias, pero recientemente se dio a conocer una que destaca por lo extraño que puede sonar: una pareja se casó sin conocerse en persona y ¡sin haber pasado un solo día juntos!

Esta historia la protagonizan una mujer llamada Ayse (26 años) que vive en Liverpool, Inglaterra, mientras que su hoy esposo se llama Darrin (24 años) y vive en Estados Unidos.

Se conocieron en el año 2020 en plena pandemia del coronavirus, gracias a Facebook.

La joven Ayse relató que su relación con Darrin se fue fortaleciendo gracias a las videollamadas que hacían de forma constante durante la pandemia, hasta que tras ocho meses de noviazgo, el estadounidense se decidió pedirle matrimonio, mismo que se hizo por el civil y vía zoom.

“Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo. Cuando respondió a la llamada (Darrin) parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí porque se arrodilló y me pidió que me casara con él”, indicó Ayse, quien relató que su pareja habló con sus padres para tener el consentimiento de la boda.

“Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce. No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados ​​y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo “, agregó.

Cuando la pandemia esté cediendo a nivel mundial, Darrin se ha propuesto viajar a Inglaterra dentro de dos meses para conocer a su esposa y comenzar de oficialmente su nueva vida al lado de su pareja.

Con información de: mediotiempo.com