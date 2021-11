Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión en la Casa Blanca, en Washington DC, con su homólogo estadounidense Joe Biden, quienes resaltaron el trato de iguales entre ambos países.

Biden afirmó que en su Presidencia ya no se refiere a México como el “vecino del sur”, sino que se habla de una relación entre pares.

“En realidad, señor Presidente, ya no usamos expresiones como ‘nuestros vecinos del sur’, sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en pie de igualdad, y es lo que me gusta. Una relación emergente que se basa en respeto mutuo”, expuso.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que con México hay una política de iguales, ya no solo de 'buenos vecinos'.



Confió que la cooperación demostrará que "las democracias pueden funcionar", ante el auge de modelos autocráticos.



Argumentó que desde enero se han tomado medidas importante para consolidar entre ambos países, como los diálogos económicos de alto nivel y de seguridad.

Confió en que su alianza con López Obrador demuestre que “las democracias pueden funcionar“, ante el auge de modelos autocráticos.

AMLO resaltó el trato respetuoso de Biden hacia México, de quien afirmó que ya no ve al país como el patio rasero de EU.

“Deseamos lo mismo en esta etapa nueva en las relaciones México-EE-UU y se facilita porque él (Biden) quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales, me lo manifestó desde la primera vez que nos entrevistamos por teléfono. Me dijo que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso”, señaló el mexicano.

López Obrador le dijo al presidente de EE.UU. que estarán atento a la iniciativa para regularizar a 11 millones de mexicanos, de la cual dijo que este proyecto es de dimensión social.

"Tenemos muchas posibilidades de fortalecernos, estrechar la cooperación en lo económico", dijo el presidente López Obrador al presidente Biden.



Dio las gracias por no tratar a México como "patio trasero" y celebró su "trato respetuoso".



“Tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes, y los compromisos se cumplen. Sostuve que le iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso, y deseamos que le apoye el Congreso. Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa, que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos, que viven y trabajan honradamente en EE.UU. Es una iniciativa para hacer justicia”, declaró.

AMLO se encuentra en Washington D.C. para la Cumbre de Líderes de América del Norte, junto a los líderes de EE.UU. y Canadá.

