¿Ya viste cómo lucen los nuevos billetes de 50 pesos que lanzó el Banco de México con la luz fluorescente? Si ya tienes en tus manos un nuevo billete de 50 pesos, pero no lo has visto a través de esta luz, no te preocupes que un tiktoker se encargó de hacerlo y el resultado se volvió viral.

El billete de 50 pesos mexicanos es considerado como uno de los mejores de nuestro país. Fue a través de la cuenta del tiktoker ‘lalobri’ en donde se mostró cómo lucen los nuevos billetes con luz fluorescente que lanzó el Banco de México y que han adquirido aplausos y reconocimiento.

Según con lo revelado por el tiktoker, tardó un poco en conseguir billetes nuevos de 50 y 20 pesos mexicanos. Esto para mostrar cómo lucían bajo la luz fluorescente.

Con una explicación de algunos de sus elementos, el resultado se volvió viral con más de medio millón de likes y múltiples comentarios.

“Mi favorito es el de 50”; “Son hermosos”; “Qué bueno que ya no tiene ex presidentes”; “Están chulos”; “Prefiero el de 20”, se lee entre las reacciones.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

El nuevo billete está hecho de sustraído de polímero en el que predomina el color morado, tiene relieves para que personas con discapacidad visual puedan reconocer el valor del billete.

En cuestión de seguridad cuenta con tintas que cambian de color dorado a verde, y dos ventanas transparentes, informó Alejandro Alegre, director general de Emisión de Banxico.

En el Adverso tiene un formato vertical y hace referencia a la fundación de la Gran Tenochtitlán, representado el periodo histórico de México Antiguo y consiste en un fragmento del monolito conocido como Teocalli de la Guerra Sagrada que hace referencia a un águila posada sobre un nopal. Además, se acompañada la Calzada de Tacuba, Tlatelolco y el Lago de Texcoco.

Su reverso está dedicado al ecosistema de ríos y lagos, con el ajolote y el maíz, especies endémicas de Xochimilco en Ciudad de México que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Este nuevo billete presenta dos ventanas transparentes, y en todos los ejemplares se muestra una marca de agua con un folio creciente. Además, cuenta con ejemplares que presentan un hilo dinámico, su denominación multicolor y fluorescencia bajo luz negra.

También podrás encontrar El águila arada sobre un nopañ, símbolos Metztli, texto Banco de México, texto Cincuenta pesos y Numeral 50 con la palabra “Pesos”.

Con información de: milenio.com