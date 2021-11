Llamarían a rendir cuentas a Fiscal General de Justicia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Comisión de Seguridad del Congreso del Estado podría llamar a cuentas al Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mójica así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública José Jorge Ontiveros Molina, adelantó el diputado Marco Antonio Gallegos Galván.

El legislador de Morena señaló que aun cuando no se pretende convertir al Poder Legislativo en un “paredón”, es importante que se informe a la ciudadanía a través de dichas comparecencias como un tema de rendición de cuentas.

Tras señalar que sostuvo un diálogo con colectivos y familiares de personas desaparecidas, Gallegos Galván dijo; “lo que me dijeron en una llamada telefónica es que la Fiscalía les dice que no tiene recursos, que no tiene vehículos, que no tiene elementos para esas búsquedas”.

“Entonces tendremos que revisar primero el planteamiento de la sociedad y luego platicar con la Fiscalía, si es el tema de los recursos buscar dónde se están aplicando recursos de más y traerlos a donde los ciudadanos están reclamando”.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado advirtió que señalarán lo que a su criterio consideran que se está haciendo mal para que se puedan llevar a cabo las correcciones necesarias.

“La Comisión de Seguridad no nos hemos reunido, estamos esperando que nos pasen agenda para esa parte que debe ser la próxima semana”.

Para concluir, recalcó; “traemos ahí ya varios temas pendientes, la comparecencia se decidirá después del análisis de lo que necesitamos, también es algo que estamos buscando del Secretario de Seguridad Pública del Estado porque viene el tema de los presupuestos”.