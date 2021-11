Se deslinda Pilar de irregularidades de Xico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La ex alcaldesa de Victoria Pilar Gómez Leal se deslindó de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación por un monto de seis millones 705 mil 860 pesos de la cuenta pública 2020.

“Yo desconozco los rubros pero esa auditoría, estas observaciones de la Auditoría Federal están observadas desde que yo estaba ahí y se estuvieron sustentando hasta que salimos”, refirió al ser entrevistada este viernes en Palacio de Gobierno en esta Ciudad Capital.

Gómez Leal hizo énfasis en señalar que ella es legalmente responsable a partir del tres de octubre del 2020.

“No soy responsable, ni los funcionarios son responsables antes del tres de octubre del 2020, creo que se han confundido las cosas”, recalcó.

Señaló que el tema “está un poquito más complejo de como lo están manejando en los medios”, y añadió; “realmente estas observaciones son de la administración anterior, no me correspondió a la administración, por lo tanto los funcionarios de mi administración no tienen esa información”.

Al ser cuestionada sobre algunas versiones que mencionan que funcionarios de la anterior administración se llevaron la información correspondiente al área de Tesorería, aclaró; “la información está dentro del Ayuntamiento, está en municipio, está en Tesorería, ahí es donde está”.

“Y los documentos están ahí mismo en Tesorería, no, no nos llevamos ningún documento, eso es una falsedad, los documentos están ahí”.

“No tengo ninguna preocupación ni ninguna responsabilidad porque no fue dentro del periodo de mi administración”, señaló Gómez Leal para concluir la entrevista.

Cabe señalar que la actual administración municipal que encabeza el alcalde Eduardo Gattas Báez a través del área Contraloría citó al ex tesorero Arturo Vela Palacios así como al Subsecretario de Administración Isaac Ignacio Cervantes Nava para que subsanen observaciones por un monto de seis millones 705 mil 860 pesos de la cuenta pública 2020.