Cabeza de Vaca gobernará hasta el último día de su mandato, dice “El Cachorro”

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernará Tamaulipas hasta el último día del periodo constitucional para el que fue electo, aseguró el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván.

Cuestionado acerca del reciente amparo que concedió al mandatario un Juez federal, contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, dijo que el hecho demuestra “que la verdad siempre ha estado del lado del gobernador”.

Recordó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que determine finalmente la situación legal del gobernador en relación al tema del desafuero decretado por la Cámara de Diputados, y la decisión de la legislatura local de no acatar la declaración de procedencia.

“Mientras tanto hay que seguir trabajando. Nuestro partido seguirá apoyando, como siempre, al gobernador. Tendremos gobernador hasta el último día de su mandato” precisó.

Como se informó, el pasado martes el Juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, determinó que la expedición de la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca fue ilegal y es violatoria de derechos humanos.

Consideró que el gobernador mantiene el fuero, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no resuelve las controversias constitucionales relacionadas con el caso.

Ante ello, la Fiscalía General de la República no podrá cumplimentar la orden de aprehensión hasta que se retire la inmunidad procesal al mandatario o bien hasta que concluya su cargo.