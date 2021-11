Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

¿Si te encuentras un billete en la calle, qué haces? ¿Lo guarda, buscas regresarlo?

Pues eso es lo que una persona decidió hacer regresar un billete de 50 pesos mexicanos ha dado mucho de qué hablar y hasta se volvió viral, pues no sólo fue el acto –de regresar el dinero– lo que llamó la atención sino también el post-it que venía en el billete.

¿QUÉ MENSAJE LLEVABA?

A través de redes sociales fue donde se dio a conocer esta historia junto a una imagen en la que aparece un billete de 50 pesos con un post-it con el siguiente mensaje: “último domingo del abuelo”.

De acuerdo con la publicación de la usuaria de Facebook Glez Mari, el billete llegó a sus manos, luego de que le dieran un cambio. Sin embargo, notó que este papel monetario quizá guardaba una conmovedora historia, pues venía consigo un mensaje que aseguraba el billete era del “último domingo del abuelo”.

Debido a ello, emprendió la búsqueda para dar con el propietario de éste y regresárselo.

“Hola!! Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo… Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete… Pero si tú reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo. Compartan para llegar a su dueño”, escribió la mujer.

Debido a la publicación, surgieron varias preguntas sobre quién será su dueño y sobre todo qué hay detrás de esta historia.

“Pero nos avisas cuando se halla devuelto, quisiera ver el final feliz”; “Yo lo escribí con pluma…no en una bandita…y decía este billete me lo dio mi abue…. Genaro…no si sea…”; “Ojalá llegue pronto el dueño. Mil gracias por esta hermosa acción”, se lee entre las reacciones.

Con información de: milenio.com

