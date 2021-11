Invita Rosario Robles a la sociedad a sumarse a resistencia civil por su libertad

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), invitó a la sociedad a sumarse a las acciones de la resistencia civil pacífica que inician hoy con una jornada de oración para exigir su libertad y la de muchas otras personas que están recluidas en prisiones de manera injusta.

Mencionó a través de un video que muestra imágenes de acciones que realizó en su momento como funcionaria, desde el penal de Santa Martha Acatitla que se encuentra privada de su libertad injustamente, así como, dijo, están muchas otras mujeres “condenadas a morir lentamente a perderse y sin oportunidad de salir adelante”.

Mencionó que la convocatoria es para alzar la voz y fortalecer la postura que ha expresado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien señaló que en México se abusa de la prisión preventiva, que las cárceles están llenas de gente que no tiene recursos ni tiene posibilidades de defenderse. “…y hoy desde esta trinchera también hablo por todas ellas muchas de ellas madres que no pueden estar al cuidado de sus hijos”, comentó Rosario Robles.

Robles, que lleva dos años tres meses en prisión, indicó que es muy importante que la sociedad se sume a estas actividades que inician con una jornada de oración de reconciliación de paz, porque eso es lo que hoy necesita México.

“México no necesita polarización México no necesita odio, México necesita reconciliación, México necesita paz, nuestro país está ensangrentado, nuestro país está de luto y somos las mujeres las que lo podemos cuidar las que lo podemos levantar. “Así es que les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia porque si es venganza no es justicia, porque si se utilizan las instituciones de la República para venganzas personales, para venganzas políticas estamos generando un retroceso muy grave en nuestro país, México tiene una deuda con la justicia, México tiene una deuda con sus mujeres vayamos todos juntos unidos de la mano a la jornada por la reconciliación la paz a la jornada por la resistencia civil pacífica a favor de la justicia”, expresó.

En las imágenes también se muestra un calendario de las acciones que se emprenderán en los siguientes días para demandar su libertad. Mañana su familia y amigos acudirán a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para presentar una denuncia.

