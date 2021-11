Oficia obispo su primera misa en Victoria; llama a la reconciliación

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de un año tan difícil donde aún no hemos logrado salir de la pandemia del covid-19 el llamado es a reconciliarnos y a perdonarnos para poder recibir la Navidad, declaró el Obispo de la Diócesis de Victoria Óscar Efraín Tamez Villarreal.

Entrevistado al concluir la primera misa que presidió en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús tras su nombramiento como Obispo de la Diócesis de Victoria, Tamez Villarreal destacó que el Adviento es un tiempo “muy especial”.

“Yo creo que el mensaje tiene que ser el que nos demos una oportunidad para encontrarnos, sin duda este año ha sido difícil, no podemos decir que ya salimos de la pandemia, tiene que ser un momento de reflexión, de encuentro, de aprendizaje y en el que practiquemos el aprender a perdonarnos”.

Y agregó; “el tiempo de Adviento es un tiempo muy especial para encontrarnos, para reconciliarnos y que nos permita celebrar la Navidad”.

Tamez Villarreal adelantó que aún cuando ya ha sostenido algunos encuentros y estuvieron reunidos en la ceremonia eclesiástica realizada el pasado miércoles en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú, será el día de mañana cuando tenga un encuentro con la totalidad de los párrocos de las iglesias que se encuentran dentro de la Diócesis de Victoria.

Tras señalar “vamos pasito a pasito”, dijo “ya me reuní con algunos, el día de mañana tenemos retiro con todo el presbiterio en la Parroquia de Tula, será ahí un encuentro ya propiamente con ellos aunque el miércoles estuvieron en la celebración será hasta el día de mañana el encuentro ya con todos ellos”.

El Obispo habló de las necesidades más apremiantes que enfrenta la Diócesis de Victoria.

“Las necesidades apremiantes por si hay alguna ahorita lo que tenemos que ir viendo es nuestro plan de pastoral, una necesidad que tenemos como iglesia no solo de Ciudad Victoria sino de todo México y a nivel mundial son la cuestión del proyecto de las vocaciones sacerdotales, es algo que tendremos que que trabajar”.

En cuanto al tema de las autoridades civiles, refirió que no ha sostenido encuentros ni con el Ejecutivo Estatal Francisco García Cabeza de Vaca ni con el Alcalde de Victoria o alguna otra autoridad, y dijo “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.

Por último, se dijo agradecido con la comunidad de Victoria ya que, destacó; “se ha sentido en casa”.

“Muy agradecido con la comunidad de Ciudad Victoria, con la Diócesis de Ciudad Victoria, me han tratado, me han recibido de maravilla.

Cuestionado sobre si ya le habían invitado el platillo de su preferencia, que es el machacado, respondió; “sí ya, ya me han invitado, la verdad que me he sentido bien, le digo me siento en casa”.