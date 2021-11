Citarán otra vez a ex funcionarios de Xico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para que presenten o exhiban la documentación que ampara la cantidad de seis millones 705 mil 860 pesos, serán citados por la Contraloría Municipal el ex tesorero de Xicoténcatl González Uresti José Alfredo Peña Rodríguez y el ex director de Administración de la misma gestión municipal Arnulfo Torres Villarreal.

De acuerdo con información proporcionada por el contralor municipal Sergio Estrada Cobos, los funcionarios del periodo del ex alcalde Xicoténcatl González Uresti deberán soportar el proceso de compra venta de cuatro contratos de medicamentos.

“La observación de la Auditoría Superior es que no existe la documentación comprobatoria soporte del gasto, nada más presentan una factura y el soporte no lo tenemos”.

Y agregó; “con qué soportas y justificas un gasto, pero si no está justificado y soportado entonces a dónde vamos a dar”.

De esta forma, la auditoría que detectó la observación sobre los 6.7 millones de pesos ahora se enfoca sobre el ex tesorero de Xicoténcal González Uresti José Alfredo Peña Rodríguez y el ex director de Administración de la misma gestión municipal Arnulfo Torres Villarreal.

“Lo que sigue es entregar la documentación al ex Contralor que es el enlace ante la Auditoría Superior de la Federación y que traten de solventar”.

“Está aclarado, nada más quedan involucrados los de la administración del doctor Xico (Xicoténcal González Uresti), por las fechas serían ellos”, enfatizó Estrada Cobos.

“El punto era que se pensaba que se había adjudicado de manera directa y no, el problema es que falta la comprobación del ejercicio de ese recurso en unos contratos”, dijo para concluir el Contralor municipal.

Cabe señalar que los ex funcionarios deberán soportar y justificar la compra de medicamentos que se le hizo a la empresa “Ortho Health & Supply Services de México S.A. de C.V. a través de cuatro contratos.

Los contratos son: el 001/2020 con fecha del 24 de abril del 2020, por dos millones 614 mil 664 pesos y el 2020/01, del 31 de enero del 2020, por un 986 mil 451 pesos con 73 centavos.

Además, los contratos: 2020/02, con fecha del 20 de marzo por la suma de un millón 954 mil 365 pesos, y el 2020/03, del primero de abril del 2020, por la suma de un millón 557 mil 29 pesos.