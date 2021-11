Maestros están listos para regresar a clases presenciales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria.- Después de pasar una etapa difícil en el proceso de enseñanza aprendizaje con el covid-19 los maestros están preparados para regresar a las aulas, afirmó la regidora Anayansy Mildred Castillo Martínez.

La Presidenta de la Comisión de Educación en el Cabildo de Victoria dijo que el personal docente ya cuenta con las herramientas necesarias para un regreso presencial a clases.

“Estamos preparados, nadie pensaba que iba a venir esta ola de covid-19, no estábamos preparados, no estábamos acostumbrados y nos tuvimos que preparar”, refirió.

Dijo que actualmente los maestros están trabajando e innovando con el uso de nuevas tecnologías para trabajar con los estudiantes.

“Fue ahorita una entrada, todo nuevo, es muy difícil, era muy difícil al principio trabajar con los chicos en línea”.

Castillo Martínez recalcó que después de más de 20 meses de pandemia del covid-19 ahora ya se cuenta con el aprendizaje necesario.

“Estamos preparados ya para regresar, al menos en lo personal su servidora para mí sí fue un aprendizaje, valoras mucho más que nada tu aula, tu entorno donde estás trabajando con tus alumnos”.

Para concluir, recalcó; “ya son casi dos generaciones los cuales entraron los chicos por ejemplo el nivel básico por parte de primaria que no conocen a sus compañeros físicamente y obviamente a sus maestros”.