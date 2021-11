Decreto es para agilizar obras, no para ocultar información, asegura AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que esto no vulneraba los derechos al acceso a la información, e incluso afirmó que no era un ‘decreto’ sino que era un “acuerdo“, dirigido únicamente para asuntos internos de la Administración Pública.

El mandatario explicó que el acuerdo tiene como finalidad agilizar los trámites entre dependencias y evitar el burocratismo.

“Es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, de que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que está trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, tenemos que concluir las obras”, refirió.

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las Secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro que el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad, ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción”, argumentó.

Atacó a los medios de comunicación por suponer que el acuerdo era un ataque contra la transparencia y el derecho a la información.

El acuerdo señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.

Para facilitar trámites y que se puedan terminar las obras como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, el motivo del decreto publicado ayer en el DOF, señala el presidente López Obrador.



Y, de nuevo, aprovechó para criticar a opositores.



Con información de: lopezdoriga.com