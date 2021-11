Iniciativa del canje de placas debe ser estudiada

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La iniciativa sobre la eliminación del canje de placas también debe ser estudiada y votada por la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social por los riesgos que implica en materia de seguridad pública, afirmó el diputado local Carlos Fernández Altamirano.

Al aprobar dicho dictamen sin estudios de impacto presupuestal ni regulatorio, el legislador del Partido Acción Nacional dijo que los diputados de Morena niegan la importancia del canje de placas en la atención y prevención del delito de robo de automóvil.

“Se les solicitó que presentaran los dictámenes de impacto al presupuesto y el dictamen regulatorio que demuestra que no es contrario a otras leyes, se les pidió que escucharan a expertos en seguridad en relación con la importancia de mantener actualizado el registro vehicular con el canje de placas en el combate al robo de vehículos y al uso de vehículos robados con placas sobrepuestas en otros delitos como el secuestro o el robo a casa habitación”.

“Hicieron oídos sordos y así aprobaron el dictamen”, señaló.

Además, Fernández Altamirano destacó que los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena al aprobar una reforma a la Ley de Hacienda que quita la posibilidad del cobro de derechos por canje de placas violenta la ley federal de disciplina financiera y las leyes locales de mejora regulatoria y de organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado de Tamaulipas.

El legislador local dijo que aún cuando la propuesta dictaminada señala que Tamaulipas recibirá recursos del proceso de regularización definitiva para vehículos importados anunciado por el Gobierno federal el pasado mes de octubre “no existen reglas de operación”.

Y agregó; “ni un padrón confiable de cuántos autos ‘chocolate’ hay en los municipios fronterizos y, por tanto, no hay certeza de cuánto se recaudará por dicho motivo, además de que ese dinero se etiqueta sólo para pavimentación en municipios fronterizos, no el resto del estado y no se podrá utilizar en las prioridades de la entidad como la seguridad”.

Cabe señalar que los legisladores de Morena integrantes de la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Cuenta Pública, Úrsula Patricia Mójica, Vital Román Martínez, Magaly Deandar Robinson e Isidro Vargas Fernández y el diputado por Movimiento Ciudadano Gustavo Cárdenas Gutiérrez votaron a favor de dicho dictamen, mientras que la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos del PRI se abstuvo y el diputado de Acción Nacional, Carlos Fernández Altamirano votó en contra.

En la antesala de la sesión pública ordinaria a celebrarse este miércoles, donde dicha iniciativa sería llevada al pleno, Fernández Altamirano solicitó que por los riesgos que implica en materia de seguridad, también debe ser estudiada y votada en conjunto por la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Congreso del Estado, dando a conocer que se solicitó a la Mesa Directiva amplíe el turno a dicha Comisión.