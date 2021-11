Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un juego de feria en el estado de Chihuahua causó enorme terror y llanto en unos niños, luego de que sufriera una falla y los dejara de cabeza y suspendidos por el aire, por varios minutos.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

A través de las redes sociales se viralizó un par de videos de una usuaria de Facebook llamada Aree Camacho, quien alertó a las familias del poblado de Guadalupe, en el Valle de Juárez, ante el dudoso funcionamiento de la feria, luego de que un juego resultara averiado y afectara a varios niños, a quienes dejó prácticamente atrapados por un buen rato

“Mucho cuidado por favor, no expongan a sus hijos. Si van a venir a la Feria en el poblado de Guadalupe, en el Valle de Juárez, tengan mucho cuidado esos juegos no están en condiciones, no son seguros. Este juego dejó de funcionar, dejando a cuatro niños de cabeza en la parte de arriba por más de 10-15 minutos”, señaló la usuaria Aree Camacho.

Destacó su comentario apenas el pasado viernes; ahí, remarcó que fueron algunas personas quienes tuvieron que subir al juego de la feria para salvar a los niños y evitar un incidente mayor:

Camacho señaló que: “De plano el juego ya no se movió, por más intentos que le hicieron. Al final tuvieron que subir varias personas a bajar a los niños, ya que estaban a punto de caerse, por ya no resistir. Fue muy desesperante e impotente verlos tan expuestos, a que les pudiera pasar algo más grave.”

Alertó al resto de usuarios, en su red social, e hizo un llamado a los encargados del juego de feria para que estén al pendiente de lo sucedido:

“Por favor si mañana se hacen los que nada pasó, y vuelven a poner a funcionar el juego, estén conscientes del peligro que están corriendo”.

Con información de: unotv.com