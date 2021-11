Desestima AMLO controversia del INAI contra acuerdo para ‘blindar’ obras

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, desestimó la controversia constitucional que prepara el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra el acuerdo que designa como asunto de seguridad nacional las obras prioritarias del Gobierno federal.

El mandatario dijo que no hay ningún problema con esta acción legal, porque el INAI fue creado para simular y cualquier propuesta de su gobierno es cuestionada.

Dijo que no hay ningún problema y pues ya sabemos, todos estos organismos creados para simular, cualquier acto que decidimos llevar a cabo es cuestionado, no se acuerdan que este organismo de Claudio X promovió como 100 amparos para que no se hiciera el aeropuerto, nada más que no pudieron, pero ¿qué tal que ahora inventen otra violación a los derechos de los machuchones y le conceda el amparo un juez?.

El mandatario mencionó que es natural el actuar del INAI, pues desde que fue creado se dedicó a ocultar información de otros gobiernos y con la actual administración son muy exigentes, “pero nosotros no tenemos nada que ocultar, es transparencia completa”.

Insistió en que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación no tiene nada que ver con la transparencia, sino que es para proteger las obras de posibles amparos por parte de la oposición.

“Es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos, no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. “Ese organismo que menciono, durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar, tiene un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción”, abundó.

Para finalizar aprovechó para reprochar al Poder Judicial que no se avance en la reforma que mejore el actuar de los jueces, porque la mayoría siguen siendo del viejo régimen y, en el caso de que hubiera un amparo contra los mega proyectos, les darían la razón a la oposición.

Con información de: milenio.com