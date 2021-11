Exhiben al ‘Mimoso’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (Agencias)

En medio de su celebración de cumpleaños Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, fue exhibido por su expareja, quien le dedicó una felicitación con todo y mensaje muy directo.

El cantante que se hiciera famoso junto a la Banda El Recodo, y más tarde como solista, quedó mal parado ante sus seguidores, pues al parecer no es un papá presente para su hija.

A través de redes sociales, Judith Jessenia Rodríguez Cundapi, quien fuera pareja del cantante, lo señaló de no pagar la pensión alimenticia para su pequeña hija.

“El Mimoso” fue llamado “cucaracho” por parte de quien es la mamá de su pequeña y hasta le pidió que pagara la pensión que tiene pendiente.

Fue en plena celebración de su cumpleaños número 42, cuando el cantante recibió un mensaje publicado a través de las efímeras historias de Instagram de su expareja.

“Feliz cumpleaños cucaracho, ya deposita la pensión”, escribió Judith junto a unos emojis de carita sonriente.

Cabe recordar que a inicios de año, Jessenia Cundapi reveló cómo fue que conoció al cantante y señaló que fue en un concierto, después tuvieron un corto romance del que ella se habría embarazado, pero él no se habría querido hacer responsable.

“El Mimoso” reaccionó ante dichas declaraciones y señaló que él nunca había negado a sus hijos, por lo que estaba dispuesto a realizarse la prueba de ADN. “Estoy tomando cartas en el asunto, lo estoy consultando con mi abogado para que todo sea conforme a la ley. Si sale, yo me haría responsable y aunque no estoy cien por ciento seguro, yo me he hecho responsable, pero no voy a estar hablando cuánto di, cuánto ayudé”, dijo en una entrevista hace algún tiempo.