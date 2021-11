Para erradicar la violencia contra la mujer es necesario empoderarlas, afirmó Olivia Lemus

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para erradicar la violencia contra la mujer es necesario empoderarlas, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas preparó una serie de actividades para generar conciencia, afirmó la Ombudsman tamaulipeca Olivia Lemus Martínez.

La titular de la Codhet señaló que de pronto se llega a normalizar el círculo de la violencia, lo cual, dijo, “en ninguna de sus modalidades es normal y hay que empoderar a estas mujeres a través de información, si no tienen información, si no tienen un debido acompañamiento difícilmente van a romper este ciclo”.

Lemus Martínez lamentó que aún existe mucha estigmatización para las víctimas de violencia, incluso por parte de las propias mujeres.

“Hasta las mismas mujeres faltamos y podemos llegar a juzgarlas o prejuzgarlas, sin embargo el ser víctimas de violencia es un tema bien complicado que necesitas ayuda, que sola no puede salir de ese círculo y que tienes que visibilizarlo de alguna manera”.

Al destacar la importancia de la denuncia, mencionó; “sí la denuncia es muy importante que sí se han incrementado las denuncias pero creo que muchas de estas denuncias no llegan a término porque no existe el empoderamiento real de esa mujer que está sufriendo violencia”.

La titular de la Codhet recalcó que lamentablemente en muchos de los casos la mujer no puede romper el círculo de la violencia por cuestiones de codependencia en diversos ámbitos y se abstiene de denunciar.

“Una cuestión de codependencia es muy difícil romper la codependencia puede ser emocional, económica, sexual, hasta social por la cuestión de los status y de las apariencias”.

Cabe señalar que en el marco del Día Mundial Contra la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Tamaulipas se sumó a la denominada Agenda Naranja, que comprende 16 días de promoción para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en donde se ofrecerán conferencias, talleres y diversas actividades para empoderar a las mujeres.

“Son un total de 16 días, iniciamos con el tema de lo que será el Día Internacional de la rica de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, posteriormente vamos a concluir con la actividad del Día Internacional de los Derechos Humanos”.

Para concluir, Lemus Martínez destacó; “Es un tema de empoderamiento de la mujer, que sepa qué tipo de violencia se puede sufrir, sobre todo que no se vuelva algo normal”.