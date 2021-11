Agrega Tamaulipas 9 defunciones por covid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), dio a conocer este jueves en su informe diario sobre el estado de la pandemia, que se confirmaron 76 pacientes positivos a covid-19 así como nueve fallecimientos relacionados con la misma enfermedad.

Tras emitir su reporte, la titular de esa dependencia, Gloria Molina Gamboa, exhortó a la población a extremar las medidas de prevención con niños y adultos mayores, ante el arribo del frente frío número once que se tenía previsto ingresara a territorio estatal la noche del jueves.

Con el agregado de este jueves el acumulado de casos positivos se elevó a 94 mil 982 en los 20 meses que lleva la pandemia, de los cuales han sido dados de alta 87 mil 544 pacientes, en tanto que desafortunadamente seis mil 797 han fallecido.

Por su parte Victoria añadió cuatro positivos con los que llegó a 14 mil 361 acumulados, también reportó dos fallecimientos con los que la cifra mortal se elevó a 580.

La funcionaria también pidió a la población completar el esquema de vacunación contra covid-19, solicitar la vacuna antiinfluenza y extremar las medidas de prevención a partir ante los inminentes cambios bruscos de temperatura.

“Las recomendaciones principales son no permanecer por mucho tiempo con ropa mojada en caso de presentarse lluvias, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel y mantener la sana distancia con otras personas”, apuntó.

Recordó que estas medidas son efectivas contra las infecciones respiratorias agudas, influenza y covid-19, asimismo reiteró el llamado para que no se baje la guardia ni se relajen las medidas preventivas, para continuar con el descenso sostenido de casos y evitar una nueva ola de contagios.

En cuanto al semáforo de riesgo epidemiológico por municipios, Soto la Marina cambió de amarillo a naranja, Gustavo Días Ordaz pasó de amarillo a naranja, Camargo de naranja a amarillo, Jiménez de verde a naranja y Llera de rojo a naranja.