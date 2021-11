Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con una plantilla que conjuga a las viejas glorias (Stoll, Méndez, Gutiérrez) con la ‘sangre nueva’ (Bonilla, Andriassi, Roacho, Jaimes), los ’12 Guerreros’, comandados por Omar Quintero, iniciarán el camino hacia el Mundial FIBA de Filipinas, Indonesia y Japón 2023.

La escala inicial, Chihuahua, el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, sede de la primera ventana de FIBA Américas del grupo D clasificatorio, integrado por México, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos.

“Estamos apasionados por este nuevo proceso. Estoy muy motivado. Me transmitieron toda esa energía en los primeros entrenamientos. Así como a mí me dieron la oportunidad (debutó en Selección a los 18 años), no me da miedo darle la oportunidad a jóvenes. Este es el momento de hacer el cambio.

Hay que tener paciencia, pero seguramente vamos a cumplir con el objetivo, que es estar en el Mundial”, defendió Quintero en video-conferencia de prensa. La eliminación del torneo preolímpico de Croacia el pasado verano detonó el proceso de renovación del róster de la Selección: aquella competencia marcó el adiós de Gustavo Ayón de los escenarios internacionales, aunque atestiguó el regreso de Orlando Méndez al equipo después de un retiro de tres años. C

on las ausencias de Paco Cruz y Jorge Gutiérrez, sobrevivientes de la época de los ’12 Guerreros’, Méndez y Stoll, fungirán como mentores para el talento en ciernes que vive sus primeras experiencias en el seleccionado.

El estandarte del cambio generacional es Gael Bonilla. El juvenil mexicano de 18 años ha destacado en las divisiones juveniles del Barcelona y está a punto de dar el salto al primer equipo. Además, ya ha participado con selecciones nacionales con límite de edad.

A pesar de haber sido citado a los ’12 Guerreros’ desde noviembre de 2020 (incluso su nombre estuvo en la lista de convocados para el preolímpico de Croacia), el mexiquense apenas disputará sus primeros partidos como seleccionado mayor.

“Estoy un poco nervioso, pero con muchas ganas de apoyar el equipo. Vengo con toda la actitud (…) Con el primero que hablé fue con Omar Quintero. Estaba de vacaciones en Monterrey y me invitó a platicar con él. Me dio mucha confianza”, relató Bonilla.