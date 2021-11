Peña desmiente acusaciones de Zertuche y revira: “los vamos a vigilar con lupa”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Luego de rechazar las acusaciones sobre presuntas irregularidades financieras por 30 millones 200 mil pesos cometidas en la 64 legislatura del Congreso del Estado, que él encabezó, el panista Gerardo Peña Flores advirtió al presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista, Armando Zertuche Zuani, que si siguen las descalificaciones, vigilará con lupa cada gasto que haga la actual legislatura.

El actual diputado federal del PAN y hasta septiembre pasado presidente de la Jucopo en la anterior legislatura, dijo que Zertuche hace los señalamientos por tres razones: una, porque andaban enfiestados; dos, por la nula capacidad de gestión de recursos; y tres, porque buscan justificar o creen que de esa manera pueden presionar por presupuesto.

“(Lo hacen) primeramente por andar enfiestados, en segundo lugar por la nula capacidad de gestión de recursos y buscan justificar o erróneamente creer que así pueden presionar por presupuesto, y en tercer lugar por la muy baja productividad de esta legislatura en comparación con la anterior” señaló.

Y lanzó una advertencia: “Habíamos sido muy respetuosos a este momento, pero si siguen las descalificaciones, además de estar obligados a probar, con esto acaban de invitarnos a ver con lupa durante los próximos 3 años cada acción, cada gasto, cada decisión que se tome y ahí estaremos para señalarlo”

Negó que los diputados que integraron la 64 legislatura, y los funcionarios de primer nivel, se hayan asignado un bono de salida por un monto global de 9.1 millones de pesos.

“Se pretende confundir a la opinión pública, la realidad es que se pagó de conformidad con la ley a los diputados la parte proporcional de su tiempo laborado que equivale de enero a septiembre del 2021; en ese mismo sentido, a algunos funcionarios que se les liquido por el cambio de legislatura; todo ello, por cierto, acordado por unanimidad en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y la cual está integrada por todos los partidos políticos.”

Desmintió que se tenga una deuda de 7.5 millones de gastos por comprobar.

“La información que se tiene es que existe un gasto por comprobar de varios diputados de diferentes partidos, pero cabe mencionar que dicha responsabilidad recae en cada diputado en lo individual y no en la administración del Congreso.”

Sobre presuntos adeudos por 2 millones 400 mil pesos, precisó que, hasta el 30 de septiembre se tenía un pasivo de 1 millón 400.

Recordó, sin embargo, que cuando la 64 legislatura recibió el Congreso fue con una deuda de 9 millones de pesos, la cual se solventó.

“La recibimos con un pasivo de 9 millones y la entregamos con 1.4. Es decir, se disminuyó el saldo deudor de manera muy importante” dijo.

Negó también que se hayan quedado a deber impuestos y desmintió que se haya afectado de manera anticipada el presupuesto 2021.

“Esta es la más errónea de todas las declaraciones o señalamientos que he escuchado a este momento; lo que puedo decir es que el porcentaje de presupuesto que se gastó hasta el 30 de septiembre, que es cuando concluyó la 64 legislatura, es de 78% del presupuesto total y no el 90; de hecho hubo saldo suficiente para liquidar la nómina de octubre y lo que va de noviembre, y aún deben tener recurso suficiente, incluso para la nómina de diciembre, está claro qué hay un total desconocimiento” mencionó.