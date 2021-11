Abre UIFE investigación contra Gattás; lo cita a declarar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Tamaulipas, abrió una investigación contra el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, en relación a la camioneta Tahoe, blindada, que utiliza, y que aparece a nombre de una empresa propiedad del empresario reynosense, Sergio Carmona Angulo, ejecutado el 22 de noviembre en Nuevo León, y de sus hermanos.

Como parte de la indagatoria, la UIFE citó al edil morenista para el 30 de noviembre próximo, a las 13 horas, en las oficinas de la dependencia ubicadas en bulverad “Fidel Velázquez” con calle 21 de marzo, esquina, de la colonia Benito Juárez III.

La notificación del citatorio fue realizada por personal de la instancia investigadora, el pasado jueves a las 15:28 horas, y fue recibido por Alma Sánchez.

En el oficio, se instruye al alcalde “a evitar traer consigo equipo de telefonía celular, de radiocomunicación, de computo, memorias USB, o cualquier otro dispositivo electrónico para el almacenamiento de datos.

“De igual forma se le hace saber que al momento de la cita deberá presentar original de identificación oficial vigente y, en su caso, instrumento notarial con el que acredite su personalidad, al resultar necesarios para que sea atendido por personal adscrito a esta unidad” señala el documento, firmado por Román Vasconcelo Alvarez, director de análisis e investigación financiera y patrimonial.

La camioneta Chevrolet, Tahoe, color blanca y blindada, que utiliza el alcalde capitalino, aparece facturada a nombre de una empresa propiedad de los hermanos reynosenses Carmona Angulo.

Uno de los hermanos, Sergio Carmona Angulo, fue ejecutado el 22 de noviembre pasado en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, el empresario ejecutado tenía una cercanía muy estrecha con políticos de Morena, a quienes habría financiado sus campañas, e incluso les facilitaba camionetas de lujo para su uso personal.

Entre esos político figura Gattás Báez, quien el 19 de noviembre pasado, en una entrevista, argumentó que el tema de su camioneta es “mediático”.

Argumentó que compró el vehículo a un particular, pero se negó a mostrar los documentos para comprobarlo.

“Es una transacción de un particular con un particular, de gastos de un particular con un particular, con una suposición de un medio donde me implica con unos empresarios, pero que a final de cuentas, con mucho respeto es algo que me gaste con mi bolsillo” pretextó.