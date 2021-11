AMLO pide a gobernadores no encubrir a sus antecesores

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores entrantes a no ser tapaderas ni convertirse en encubridores de sus antecesores, pero sin afanes de venganza.

En la conferencia mañanera desde Irapuato, dijo que hace bien el gobierno de Michoacán en investigar y denunciar los presuntos desfalcos que dejó el ex gobernador, Silvano Aureoles por 5 mil millones de pesos.

“Entonces, nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia, lo está haciendo el gobierno del estado y creo que hace bien, lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera. Que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices, hay un término, encubridores, no encubrir”, dijo.

López Obrador insistió que las denuncias se deben presentar con pruebas ante las fiscalías pero sin que se estigmatice a nadie.

“Que no haya linchamientos políticos, que se presenten pruebas que sostengan las denuncias, porque también si hay encubrimientos de los desfalcos va a pasar que luego no alcanza para la nómina”

Finalmente aclaró que que desde que inició su administración dijo que iba a ser justicia pero que su fuerte no es la venganza.

“Que no se iban a fabricar delitos, que no se iban a perseguir a opositores y eso lo tenemos que mantener como principio, por convicción, por ideales, por moral, no se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas”