Laura Bozzo ¡despampanante!

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (Agencias)

La presentadora de televisión Laura Bozzo, como de costumbre, causó revuelo en las redes sociales al dejarse ver más feliz y radiante que nunca, luego de que un juez frenara la orden de captura en su contra por delitos fiscales.

Y es que la famosa hizo uso de sus redes sociales para presumir varias fotografías en donde luce como toda una modelo. Desde la regadera (en algunas imágenes) y con ropa de París, la peruana informó que es portada de una revista.

Fue a través de Instagram en donde Laura Bozzo demostró que está tomando de nueva cuenta las riendas de su vida, esto luego de haberse mantenido en silencio y técnicamente desaparecida tras ser acusada de evasión fiscal por varios millones de pesos.

“Gracias de corazón a la revista @suave.ooo por la caratula y las fotos algunas de las que salen tomadas por mi asistente con ropa traída de París solo para la entrevista. Los amo”, escribió Bozzo para presumir su sesión fotográfica en la red social donde tiene millones de seguidores.

Respecto a su situación legal y anímica, Laura expresó: “No estaba (escondida) en casa de nadie ni nada, estaba en un lugar en México, nunca me he movido de México y nunca me moveré de México”. Declaraciones hechas en el programa regiomontano “Chismorreo”, de Multimedios.

“Simplemente protegí mi salud y gracias a Dios la justicia mexicana me dio la oportunidad de comparecer. He ido al juzgado, de hacer un pago y me dio la suspensión definitiva”, señaló para poner punto final a los rumores que se han estado dando desde que reapareció.