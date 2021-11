No es citatorio, es “invitación”: Ayuntamiento

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- El Gobierno Municipal de Victoria aclaró que el documento que recibió el alcalde Eduardo Gattás Báez por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas (UIFE) “no se trata de un citatorio, sino de una investigación”.

El secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, afirmó lo anterior y aseguró que el edil capitalino acudirá a la “invitación” en la medida en que su agenda se lo permita.

Al confirmar que dicho documento de la UIFE fue recibido en la Secretaría Particular del presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, el funcionario municipal refirió que, efectivamente, recibieron el documento, sin embargo, indicó que éste no dice para qué tiene que acudir.

“Sí, efectivamente se recibió aquí en las oficinas de la Secretaría Particular una invitación por parte de la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Análisis que encabeza el señor Vasconcelo (Román Vasconcelo Alvarez, director de análisis e investigación financiera y patrimonial) para que el Alcalde acuda a sus oficinas, pero no precisa a qué”.

Y añadió; “no precisa con qué tema ni con qué intervención, solamente pide que se presente el día 30 a la 1:00 de la tarde a manera de invitación”.

REVISARÁN AGENDA

Reséndez Silva señaló que debido a las actividades del alcalde Gattás Báez se tienen compromisos y programas agendados, por lo que se verificarán las posibilidades para que asista a desahogar dicha invitación.

“Ahorita se está valorando por parte de aquí de la agenda del Alcalde si la agenda del Alcalde lo permite asistir, ya que las actividades del Alcalde se programan con antelación”.

Dijo que la invitación que hace la Secretaría de Finanzas en este caso al Alcalde sería para el martes 30 a la 1:00 de la tarde, ellos lo marcan para un proceso administrativo, no especifican qué tipo de proceso, no detallan para qué se está citando al Alcalde, y como nos lo marcan a manera de invitación se está valorando si está en las condiciones y las posibilidades del Alcalde de acudir lo hará, si no nos pondremos de acuerdo para que en otra ocasión podamos estar acompañándolos a manera de invitación”.

El Secretario del Ayuntamiento recalcó que el documento no precisa para qué es invitado el alcalde; “no comenta el documento la información que se está requiriendo”.

Para concluir, Reséndez Silva reiteró; “como es una invitación agradecemos la invitación que nos hace la Secretaría de Finanzas a través de esta dirección, pero se está valorando si el Alcalde pueda o no asistir de acuerdo a su agenda”.