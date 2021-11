¡Cuidado con las malas compañías!

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Enrique Diez Piñeyro Vargas

El pasado mes de agosto publicamos una colaboración editorial en la que claramente abundamos en los riesgos que corren quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, cuando se confían en las encuestas del momento creyendo que ya todo está escrito, sintiéndose dioses e intocables, y por arte de magia, caen en el estúpido error de cometer uno de los pecados capitales: ¡La maldita soberbia!

También comentábamos en otra colaboración más reciente el peligro que implica cuando un aspirante cae en el error de no saber elegir correctamente a las personas de las que se hará acompañar en su proyecto, sobre todo, de aquellas con las que se crea un vínculo de compromiso o complicidad con tal de acceder a apoyos económicos, en especie, o de cualquier otra índole.

Lo anterior, viene a relucir la situación en la que se encuentran inmersos ciertos aspirantes a la candidatura al gobierno del estado, así como algunos diputados federales y alcaldes en funciones emanados del partido Morena. Personas que han sido señaladas por tener nexos con “empresarios” que gozan de una pésima fama pública y antecedentes nada favorables, mismos que aparentemente han invertido cantidades muy considerables de dinero a los proyectos políticos de este partido, lo que les permitiría conseguir todo tipo de canonjías y seguir acrecentando sus fortunas al amparo del tráfico de influencias.

Sabemos de antemano que todo esto es derivado de una lucha encarnizada por el poder. Los “empresarios” en cuestión son personas que en el pasado reciente fueron beneficiadas con contratos y favores políticos por parte de la actual administración estatal panista. Son muchos los señalamientos que día con día toman más fuerza en torno a estos personajes y es tiempo suficiente para que todo aquel que ha sido involucrado directa o indirectamente en este escándalo y que en verdad esté libre de culpa, salga inmediatamente a dar la cara para aclarar su situación.

Por desgracia, lo antes expuesto será una de muchas situaciones desagradables que están por venir en este proceso electoral. Entre más se prolonguen las definiciones hacia el interior de cada partido político, más situaciones sucias estarán saliendo a la luz, provocando con esto el desgaste de quienes aspiren a las respectivas candidaturas. Lo anterior, sin contar que a la hora del periodo constitucional de campaña la guerra sucia estará en su apogeo.

No es ningún secreto que las tendencias del momento favorecen por mucho al partido Morena rumbo a la elección a renovar la gubernatura del estado. Con más razón, es ahora cuando un verdadero golpe de autoridad hacia el interior de este partido tiene que poner orden entre sus aspirantes y seguidores, que les permita cerrar filas en torno a quien sea su mejor cuadro, si es que en verdad aspiran a gobernar Tamaulipas.

La realidad, es que por parte de los integrantes de este partido no se está actuando con inteligencia. No están midiendo debidamente al contrincante de enfrente que cuenta con un arsenal impresionante en el arte de la guerra sucia. Están muy confiados en que el resultado se dará de la misma forma como se obtuvo en el pasado proceso electoral, se están conduciendo con soberbia y no están evaluando el daño que ocasiona el cargar consigo relaciones con gente indeseable.

No les quepa la menor duda que los actuales inquilinos de palacio de gobierno serán quienes más beneficio obtendrán si el ambiente electoral se enrarece y con eso logran alejar al elector. Saben perfectamente que tuvieron todo para consolidarse en el poder otros doce años más y ahora, están condenados a salir por la puerta de atrás cargando consigo el desprestigio y el señalamiento a sus excesos y pésimas decisiones.

Por tal motivo, intentarán todo tipo de pillerías para aferrarse al poder sin importar el costo que esto represente. Saben perfectamente que en el hipotético caso de no verse favorecidos al momento de renovar la primera magistratura del estado, muchos de ellos estarán expuestos a rendir cuentas ante la justicia, derivado de todas las ilegalidades cometidas durante esta gestión gubernamental.

Quienes somos tamaulipecos de bien y anhelamos lo mejor para nuestro estado; esperamos que todo aquel que se encuentre inmerso en el proceso electoral sepa estar a la altura de las circunstancias. Exigimos a los partidos políticos que estén conscientes de todo lo que está en juego y procuren responder con candidatos de calidad a una ciudadanía agraviada de tantas injusticias.

Tamaulipas requiere de certeza y rumbo. Para eso, es indispensable que sea gobernado con seriedad y honradez. Quien resulte electo por las mayorías no deberá de temblarle la mano en deshacerse de una vez todas de las malas compañías y estar dispuesto en todo momento a rodearse de gente preparada y con un infinito compromiso con su tierra.

“Las espadas y lanzas por sí mismas son inofensivas; el que por sí mismo es apacible y sin maldad alguna, se volverá feroz y terrible a causa de las malas compañías: Leonardo Da Vinci.